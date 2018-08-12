Минфин не ожидает нового глобального экономического кризиса

Министр финансов РФ Антон Силуанов

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Министерство финансов РФ не видит каких-либо предпосылок для нового глобального экономического кризиса. Об этом первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил в интервью программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале Россия 1.

«Если будут какие-то изменения в экономике глобальной, то конечно, они затронут и Россию. Сейчас говорить о каких- то основаниях глобального мирового кризиса я бы не стал», — сказал Силуанов, отвечая на вопрос, готова ли РФ к возможным глобальным экономическим потрясениям. «Но наша задача — создать экономику, которая бы в минимальной степени зависела бы от тех турбуленций, которые происходят время от времени в мировой экономике», — отметил министр.

Эксперты отмечают, что сегодняшняя ситуация на развивающихся рынках сравнима с той, что наблюдалась в преддверии глобального кризиса 1997-1998 годов. Главный инвестиционный стратег BofA Майкл Хартнетт отметил в аналитической записке, что рост американской экономики и происходящее на долговом рынке развивающихся стран напоминает происходившее 20 лет назад.

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