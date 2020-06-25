Минэнерго выступило против отмены запрета на ввоз дешевого бензина :: Экономика :: РБК

Запрет вступил в силу со 2 июня, он распространяется не только на бензин, но и на керосин, судовое и дизельное топливо, газойль, Мораторий на импорт ввели, чтобы не допустить завоз в страну дешевого иностранного бензина — топливо за рубежом упало в цене вслед за нефтью, а в России его цена почти не изменилась из-за особенностей регулирования.

После этого биржевые (оптовые) цены на бензин резко выросли и обновили исторический максимум — топливо марки АИ-95 торговалось за 56,7 тыс. руб. за тонну.

Власти заподозрили сговор после рекордного роста биржевых цен на бензин

25 июня ФАС предложила обсудить отмену моратория на ввоз импортного бензина. По словам начальника управления топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России Армена Ханяна, необходимо оценить возможный эффект от отмены запрета.

«Мы свою позицию сформулировали и хотим начать диалог в этом направлении. Нужно оценить все риски, взвесить «за» и «против». Будем консультироваться с коллегами», — заявил Ханян РБК, добавив, что срок запрета можно скорректировать до 15 июля.

Источник