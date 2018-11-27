Минэкономразвития: Военное положение пока не ограничивает экономическую деятельность — Деловая столица

Указы о введении военного положения пока не ограничивают экономическую деятельность на всей территории Украины

Указы президента «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введение военного положения в Украине» и «О введении военного положения в Украине» пока не накладывают ограничений на экономическую деятельность на всей территории Украины, передает «ДС» со ссылкой на информацию Министерства экономического развития и торговли.

«Субъекты хозяйствования и граждане могут осуществлять экономические операции в обычном режиме. Минэкономразвития будет оперативно сообщать о любых изменениях в режиме осуществления экономической и внешнеэкономической деятельности», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее «ДС» сообщала, что национальная энергетическая компания «Укрэнерго» готова работать в условиях военного положения.

Вчера, 26 ноября, народные депутаты Украины поддержали президентский законопроект о введении военного положения в ряде областей.

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