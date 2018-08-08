Минэкономразвития Украины не поддержало инициативу запрета ж/д сообщения с Россией

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КИЕВ, 8 августа. /ТАСС/. Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) не рассматривает прекращение железнодорожного сообщения с Россией в качестве целесообразной меры воздействия на российскую сторону. Об этом заявили в министерстве в среду.

«Минэкономразвития не рассматривает прекращение пассажирского сообщения в качестве инструмента экономического воздействия или в качестве составляющей мер по противодействию транзитной агрессии РФ», — сообщили в ведомстве в ответ на запрос агентства УНН.

От комментариев относительно экономических потерь, к которым может привести прекращение пассажирского железнодорожного сообщения с Россией, в МЭРТ воздержались, пояснив, что этот вопрос относится к компетенции другого министерства.

Ранее, 6 августа, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что профильные ведомства страны рассматривают возможность прекращения железнодорожного сообщения с Россией. По словам Омеляна, власти готовы пойти на этот шаг несмотря на то, что три из пяти наиболее выгодных с коммерческой точки зрения поездов компании «Укрзализныця» («Украинские железные дороги») идут именно в Россию.

В МИД России назвали инициативу украинского министра инфраструктуры абсурдной. Как заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, рассуждения Омеляна фактически направлены на блокирование любых контактов между гражданами Украины и России.

По данным «Укрзализныци», маршруты в Россию стали самыми прибыльными для железных дорог Украины за прошлый год. На первом месте оказался маршрут поезда Киев — Москва, который принес $5,8 млн. За ним следует направление Одесса — Москва ($3,7 млн). В пятерку самых прибыльных также попали маршруты Киев — Санкт-Петербург ($0,8 млн) и два внутренних направления — из Киева в Одессу и во Львов.

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