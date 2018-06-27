Минэкономразвития представило оптимистичный вариант замедления экономики России

Перед тем как ускориться из-за роста НДС, в 2019 г. экономика замедлится до 1,4%

Андрей Гордеев / Ведомости

Из-за повышения НДС в 2019 г. экономический рост в России замедлится с 1,9% (показатель пересмотрен с ожидавшегося ранее роста в 2,2%) за 2018 г. до 1,4% в 2019 г. Рост инвестиций замедлится с 3,5 до 3,1%, а реальных зарплат – с 6,3 до 1%. Такой макроэкономический прогноз Минэкономразвития направило в правительство, рассказали «Ведомостям» два чиновника финансово-экономического блока, это оптимистический вариант прогноза. Представитель Минэкономразвития отказался от комментариев.

Затем экономика должна начать ускоряться – в 2022 г. темпы ее роста приблизятся к 3%, знают собеседники «Ведомостей», но произойдет это, если инвестиции удастся ускорить до 6% в год с 2020 г. О том, как достичь такого роста, в среду рассказал министр экономического развития Максим Орешкин: увеличить инвестиции за счет средств Фонда развития, нарастить банковское корпоративное кредитование, стимулировать людей больше сберегать, а компании – направлять прибыль на инвестиции. Это оптимистичный вариант прогноза: он предполагает, что план увеличить инвестиции в ВВП с 21 до 25% удастся реализовать полностью, а большую долю расходов на национальные проекты составят инвестиционные расходы, говорит чиновник. Но в августе, когда власти определятся с содержанием проектов и их финансированием, Минэкономразвития его уточнит, предупреждает он.

По майскому указу президента Владимира Путина экономика должна расти быстрее среднемировой. Ближайшие шесть лет мировая экономика будет расти в среднем на 3%, прогнозирует Орешкин, ускориться нужно до 3–3,5%. Министр недооценил перспективы глобальной экономики, спорит директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов: МВФ ждет ее роста на 3,9% в 2018 г., на 3,8% – в 2019 г. «Замедление до 3% – это, по сути, мировой экономический кризис», – замечает он.

Переход экономики на инвестиционную модель действительно ускорит экономику, но не за 2–3 года, а за десятилетие, продолжает Тремасов. Для быстрого эффекта ресурсы можно получить лишь извне, смягчить бюджетное правило (ограничивает использование нефтегазовых доходов. – «Ведомости»), привлечь иностранные инвестиции, считает он. В долгосрочной перспективе ускорить экономику могут только «настоящие» инвестиции, на которые есть спрос со стороны компаний и людей, замечает главный экономист «ВТБ капитала» Александр Исаков.

Основную прибыль получают компании-экспортеры, говорит Тремасов, благодаря ослаблению рубля она существенно вырастет. С учетом новых договоренностей ОПЕК, по обновленному прогнозу, средняя цена на нефть в 2018 г. составит $69,3/барр., в 2019 г. – $63,4/барр., а затем будет постепенно снижаться – до $53,5/барр. в 2024 г., указывают собеседники «Ведомостей». Рубль в среднем за этот год будет стоить около 61 за доллар, а затем будет плавно слабеть. Но у самих компаний должно быть желание инвестировать, замечает Тремасов, кроме того, отрасль может быть переинвестирована, но правительство может направить часть вырученных от роста НДС денег на инфраструктурные проекты.

Будущий опережающий мировую экономику рост оплачивать придется «вперед» – в 2019 г. власти повысят НДС, ускорив инфляцию до 4,3%, прогнозирует Минэкономразвития (ЦБ ждет 4–4,5%). Ускорение инфляции снизит рост зарплат и доходов населения, следовательно, и расходов людей на потребление. Замедлится и рост инвестиций – НДС начнут собирать сразу, а увеличивать расходы бюджета на новые программы, в частности инфраструктурные, – ближе ко второму полугодию 2019 г., говорит чиновник.

Еще один фактор замедления – возможное улучшение Росстатом статистики за 2018 г. Росстат уже пересмотрел данные промышленности в 2017–2018 гг., пересмотрит и другие секторы, продолжает он, – в итоге окажется, что экономика в 2017 г. выросла не на 1,5%, а на все 2%, в этом году министерство прогнозирует рост на 1,9%. Это также ухудшит данные за 2019 г. Промышленность по обновленному прогнозу вырастет на 2% после роста на 2,5% в 2018 г., рассказывает чиновник.

Повышение НДС и ускорение инфляции замедлит экономический рост в 2019 г. на 0,2–0,3 п. п. от уровня 2018 г., считает Тремасов. Эффект повышения НДС будет зависеть от того, насколько существенным будет потребление «впрок» во второй половине 2018 г., что может ослабить потребление в 2019 г., и насколько синхронно вырученные от повышения деньги будут собираться и расходоваться, говорит Исаков. Он ждет в ближайшие годы стабильного роста ВВП на 2–2,5% в год.





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