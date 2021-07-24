Милованов поведал, сколько Украина будет терять из-за «Северного потока-2»

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Украину ждут экономические потери в случае запуска «Северного потока-2», однако при условии выстраивания эффективной внешней политики и развития экономики Киев справится с ситуацией.

Такое мнение в эфире телеканала «Дом» высказал бывший министр развития экономики (2019-2020 гг.), советник руководителя Офиса Президента Украины Тимофей Милованов, передает Рубрика.

«Сейчас у нас есть контракт на несколько лет по транзиту газа — до 2024 года. Вопрос в том, что произойдет после 2024 года. Ведь 2024-й — это не так далеко», — отметил он.

По словам Милованова, если после запуска «Северного потока-2» полностью прекратится транспортировка российского газа через Украину, то страна будет недополучать ежегодно 1,5 млрд долл. «1,5 млрд долл. — это немало. Если сравним с ВВП Украины, валовым внутренним продуктом, — он около там 150-180 млрд долл., в зависимости от курса валют, то 1,5 миллиарда — это 1%. Это много. Экономика Украины, например, потеряла несколько процентов из-за пандемии. И мы это почувствовали — людям стало сложнее, например, найти работу или удержать ее. Экономика сейчас восстанавливается, рост ВВП будет 4,5% в этом году. То есть, кажется, 1% — это не так много, но это 20% роста всей экономики. И это будет происходить каждый год», — оценил риски Милованов.

По его словам, чтобы минимизировать потери, Украина должна продолжать выстраивать эффективную внешнюю политику и налаживать экономику. «Теперь по сути. Что с этим делать? Ну, это реальность. Реальность — вести внешнюю политику, пытаться получить максимально возможные хорошие экономические условия. И развивать свою экономику. Если у нас за несколько лет экономика будет 300 млрд долл. или 400, или 500 — это уже будут не такие значительные потери», — сказал советник руководителя Офиса Президента.

Среди преимуществ Украины в случае запуска «Северного потока-2» он отметил укрепление независимости от России, которая «сжигает все больше мостов» с мировым сообществом. «Мы будем экономически более независимы от России. Она сжигает все больше и больше мостов — и политических, и экономических. Это процесс со стороны РФ системный, он продолжается десятилетиями. Война, оккупация, торговые войны, кибератаки…», — перечислил Милованов.

Он напомнил, что Киеву удалось переориентировать экспорт товаров в условиях российской агрессии, соответственно — удастся и переориентировать экономику в случае реализации газового проекта РФ.

«Украинский экспорт в Россию (с 2014 года) упал на 78%. Но мы переориентировали экспорт, переориентировали экономику. И здесь (после запуска «Северного потока-2″, — ред.) тоже переориентируется экономика. Это займет какое-то время, это не будет бесплатно для экономики, но мы экономику свою переориентируем, будем зарабатывать деньги для нас всех иначе», — резюмировал Милованов.