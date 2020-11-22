Милованов назначен внештатным советником Ермака — Министерство экономического развития и торговли — Президент — кадровая политика

Воскресенье 22 ноября 2020 13:20 Новина українською

Фото: Тимофей Милованов (Виталий Носач, РБК-Украина)

Экс-министр экономики стал внештатным советником Ермака

Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов назначен советником руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Он стал советником вне штата.

Об этом сообщает президентская пресс-служба.

Милованов возглавлял Минэкономики 29 августа 2019 года по 4 марта 2020 года. Он был отправлен в отставку вместе с правительством Алексея Гончарука.

Во время его руководства Минэкономики подготовило макропрогноз, согласно которому экономика украины в 2020 году должна была вырасти на 3,7%. Оданко сейчас ожидается падение на 4,8%.

Милованов родился 1975 году. Окончил Киевский политехнический институт (менеджмент) в 1997 году и Киево-Могилянскую академию по специальности «экономическая теория» в 1999 году. В 2004 году получил научную степень доктора философии по экономике (PhD по экономике) в Университете Висконсин-Мэдисон (США).

Милованов — президент Киевской школы экономики, профессор Питтсбургского университета.

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