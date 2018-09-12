Миллиарды долларов: стало известно, сколько валюты заробитчане перевели в Украину

За первые семь месяцев этого года украинские заробитчане перевели в страну миллиарды долларов

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

«За первые семь месяцев 2018-го года трудовые перечислили в страну 6,35 миллиардов долларов. Это в пять раз больше, чем прямые иностранные инвестиции за аналогичный период», — говорится в сообщении.

Более того, по информации чиновников, до конца года ожидается поступление валюты в размере 11 миллиардов долларов. Таким образом, они остаются одним из главных поставщиков валюты в страну.

«…они достигли такой значительной части платежного баланса Украины, что вначале этого года Нацбанк даже усовершенствовал методику, при помощи которой вычисляет объем данных переводов», — подчеркивается в тексте сообщения.

Добавим, все больше украинцев направляются на заработки за границу и значительное количество наших соотечественников остается там жить. Ежегодно почти миллион граждан Украины покидают страну.

«У нас действительно катастрофическая ситуация. Примерно 1 миллион украинцев выезжают ежегодно. Мы считаем, что, к сожалению, эта негативная тенденция в ближайшее время сохранится», — отметил глава украинского МИД Павел Климкин.

Только в соседней Польше проживает около 1,4 миллиона украинцев. Так, украинцы отправляются за границу в поисках лучшего заработка. Большинство из них оседают в странах ближнего зарубежья. Но многие в поисках лучшей жизни уезжают еще дальше в Европу и Америку.

В то же время, на сезонные работы за границу едет около 9 миллионов украинцев.

Как стало известно, начиная с марта этого года, более 360 тысяч украинцев отправились работать за границу. Об этом свидетельствуют данные ресурса Ukrainianpeopleleaks, где происходит онлайн-подсчет уехавших на заработки за границу.

Основной причиной выезда соотечественников за границу является слабая экономика Украины.

«Кто бы что ни говорил, для того, чтобы остановить миграцию, надо наладить экономику в стране. Наладить экономику в стране, это означает как минимум изменить ВВП, который у нас сейчас есть $ 2000 (речь идет о номинальном ВВП на душу населения). Попытаться поднять его до того уровня, который есть в Румынии, например, одной из беднейших европейских стран», — отмечает эксперт.

Напомним, украинцев привлекают свежими вакансиями в Польшу, стало известно, сколько и за что платят.

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Источник: ВВС

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