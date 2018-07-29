Миллиарды долларов: как игорный бизнес разрушает экономику Украины

Нелегальный игорный бизнес уничтожает лотерейный рынок

Нелегальные игорные заведения в Украине наносят огромный ущерб государственному бюджету.

Отмечается, что только один игорный зал на 40 терминалов в Киеве может иметь оборот до двух миллионов гривен в месяц. В областях же оборот аналогичного зала азартных игр составляет в два раза меньше, “всего” около одного миллиона.

При обороте в 1 млн. грн. подобное заведение должно уплатить около 250 тысяч налогов и если брать, что аналогичных залов по Украине около 2 тысяч, то мимо государственного бюджета ежемесячно проходит примерно 500 млн. грн в месяц или 6 млрд. в год.

Эту цифру можно спокойно умножить на два, поскольку в Украине существуют три оператора подобных “услуг населению”.

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