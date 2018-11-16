Миллиардный транш ЕС для Украины: Порошенко подписал важный закон

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины о ратификации меморандума и Кредитного соглашения.
Об этом глава государства сообщил в своем Twitter. «Подписал Закон Украины о ратификации Меморандума и Кредитного соглашения о получении Украиной макрофинансовой помощи Евросоюза в сумме до 1 миллиарда евро», — написал он.
Подписал Закон Украины о ратификации Меморандума и Кредитного соглашения о получении Украиной макрофинансовой помощи Евросоюза в сумме до 1 миллиарда евро. pic.twitter.com/sUdG0igHOd
— Петр Порошенко (@poroshenko) November 16, 2018
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Как сообщал OBOZREVATEL 14 сентября Петр Порошенко подписал документ с представителями Евросоюза о предоставлении Украине макрофинансовой помощи на € 1 млрд. В ноябре он сообщил, что Украина получит первый транш из нового пакета макрофинансовой помощи ЕС в «считанные недели».
Полученную сумму Украина должна вернуть в течение 15 лет. Деньги, согласно решению ЕС, должны потратить на поддержку экономики и проведения реформ. На данный момент условия по кредиту не разглашают.