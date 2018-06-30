Миллиард на ветер. Западные кредиты уже не вытягивают экономику Украины

На этой неделе Киев получил от Европейского союза €1 млрд помощи. Однако большого оптимизма это не внушает. Решение экономических проблем Киева стоит гораздо дороже одного миллиарда. Кроме того, это очередной кредит, который придется возвращать в будущем. А таких и без того набралось на 76 миллиардов.

26 июня Совет Евросоюза окончательно утвердил решение выделить Украине один миллиард евро в рамках программы макрофинансовой помощи. Как пояснили в Совете, эти средства будут направлены на поддержку экономической стабилизации и поддержку реформ. Предполагается, что новый кредит покроет потребности Украины в течение 2,5 лет.

Однако никакого ликования со стороны украинских властей не слышно. Европейский миллиард, хоть и миллиард, но на фоне экономических проблем Киева – это капля в море. Не говоря уже о том, что эти средства являются возвратными. И только по этой макрофинансовой программе, не считая последнего транша, Украина уже должна 3,27 млрд. долларов.

Всего же к настоящему времени Украина накопила государственных долгов на сумму $76,2 млрд. Из них $29,1 млрд. – это внутренний долг, а $47,1 млрд. – внешние обязательства. Любопытно, что по сравнению с 2013 годом внешний долг вырос на 9,6 млрд. долл., а соотношение совокупного госдолга к ВВП выросло с 40% до 72%.

Впрочем, проблема даже не в этих цифрах как таковых, а в сроках, когда значительная часть этого долга должна быть погашена. В 2018-2022 годы Киев должен вернуть кредиторам 33 млрд. долларов. То есть отстегнуть, ни много ни мало, порядка 30% годового ВВП. Большая часть выплат, конечно же, приходится на внешние платежи. Уже по итогам этого года Украина должна выплатить иностранцам около $4 млрд. Однако это только начало. В 2019 году Украина обязана перечислить в счет погашения долга $6 млрд. В 2020 еще $6,9 млрд. В 2021-2022 годах на эти цели потребуется $10 млрд.

Словом, выданный Европой миллиард просто теряется в этой арифметике. Между тем, без внешнего кредита страна не справится с грядущими платежами, что чревато дефолтом. Но давать взаймы Украине никто не спешит. Уже больше года власти не могут добиться продолжения кредитной программы от МВФ. Там строго дали понять, что без выполнения условий фонда – помощи не будет.

И пока все попытки Киева «и рыбку съесть, и в пруд не лезть» рискуют обернуться разрывом некогда дружеских отношений с МВФ. В частности, как выяснилось, проект Антикоррупционного суда, который требует фонд и который был подписан Петром Порошенко 11 июня, — в очередной раз не учел главные требования кредиторов.

Другой способ добыть деньги тоже пока терпит неудачу. Речь идет о судебных исках «Нафтогаза» против «Газпрома». В частности, 28 июня суд Швеции отклонил апелляцию Киева относительно решения Стокгольмского арбитража не конфисковывать имущество «Газпрома» в счет исполнения украинских претензий в размере 2,6 млрд. долл. Киев рассчитывал в этом вопросе на быстрый разгром Москвы, однако вопрос затягивается и не спешит решаться в пользу «Нафтогаза». Надо сказать, эти деньги могли бы помочь властям пережить 2019 год. Однако и тут не везет.

Не благоволит и экономическая обстановка, которую можно охарактеризовать как балансирование над экономической пропастью. Хотя Нацбанк Украины декларирует рост реального ВВП в I кв. 2018 г. на уровне 3,1%, большого оптимизма это не вызывает. Особенно на фоне новостей о бюджете. Согласно данным Минфина, в январе-мае 2018 года дефицит государственного бюджета составил 9,2 млрд грн., тогда как за аналогичный период 2017 года был сведен с профицитом в размере 26,5 млрд грн. Общий фонд госбюджета за 5 месяцев года сведен с дефицитом 14,2 млрд грн., тогда как в прошлом году дефицит общего фонда был вдвое меньше — 6,6 млрд грн. Расходы бюджета за январь-май текущего года достигли 379,9 млрд грн., что на 26,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Основная причина растущего дефицита – сокращение внешних поступлений. Характерно, что даже на фоне роста экономики в 3% бюджет трещит по швам, как только поддержка извне заканчивается. Стоит напомнить, что в 2016 и в 2017 годах Нацбанк Украины сводил бюджет в пределах нормы именно за счет дополнительных эмиссий под внешние кредиты МВФ и Евросоюза.

Нет надежды и на золотовалютные резервы. Хотя в Нацбанке хвастаются тем, что ЗВР превысили 18 млрд. долл., однако в структуре резервов золота и валюты только на 2,6 млрд. долл. Остальное – это ценные бумаги, ликвидность которых давно вызывает сомнения.

Впрочем, сильно расстраиваться действующей украинской власти тоже нет смысла. Многомиллиардные выплаты ближайших лет, вместе со всеми прочими социально-экономическими проблемами – это, скорее всего, головная боль уже нового правительства и президента.

Дмитрий Заворотный, ИА Антифашист

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