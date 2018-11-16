Миллениалы стали основной аудиторией сервисов доставки еды

По данным PricewaterhouseCoopers 36% россиян регулярно покупают еду в интернете, что можно связать с внедрением новых технологий в обычную жизнь людей. Так, 73% миллениалов делают покупки через свои смартфоны.

Исследовательский холдинг «Ромир» выяснил: большинство людей, пользующихся доставкой — молодежь до 35 лет. Что важно для них при заказе доставки? В первую очередь, скорость. Если не укладываетесь в 40 минут (максимум час), доставляйте заказ за свой счет для сохранения лояльности клиента. Второе — удобство сайта и приложения. Помните, максимальное юзабилити — не роскошь, а необходимость. Также очень важны бонусы, кэшбеки, купоны, подарки к заказам, но для миллениалов весь процесс скорее является игрой, нежели реальным способом экономии.

Эта аудитория намного превосходит в тратах предыдущие поколения, поэтому является «лакомым кусочком» для компаний в разных сферах. Средняя стоимость заказа на доставку варьируется от 920 до 1,5 тыс. рублей. Это значит, что для ресторанного бизнеса доставка — отличная возможность увеличить прибыль без необходимости открывать новые рестораны.

Система автоматизации Tillypad («Тиллипад») позволяет без труда запустить собственную доставку и сделать ее прибыльным направлением. Кроме того, Tillypad контролирует каждый этап заказа доставки в бизнесе любого масштаба.

Источник: Tillypad





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