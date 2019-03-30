Михаил Дмитриев: Российское пространство становится не ограничителем, а преимуществом — НИА-Красноярск

Михаил Дмитриев: Российское пространство становится не ограничителем, а преимуществом

НИА-Красноярск

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Опубликовано: 30.03.2019 11:30

Сегодня, на втором дне КЭФ-2019, состоялась пленарная сессия «Пространство как конкурентное преимущество. Инвестиционный потенциал и инфраструктура». На открытии заседания выступил модератор Михаил Дмитриев, президент партнерства «Новый экономический рост».

«Приоритетом российской экономики является ускорение экономического роста, но не на несколько лет, а с перспективой на рост устойчивый и сбалансированный. Мировая экономика сегодня дает не только возможности для этого, но и создает «встречные ветра», в том числе связанные с рисками глобального торможения. В этих условиях перед Россией возникает проблема – где найти ресурсы, которые компенсируют эти нарастающие риски», — сказал во вступительной речи Михаил Дмитриев.

По его мнению, одним из таких ресурсов становится российское пространство. Долгое время это самое пространство во всей истории сдерживало развитие и порождало гигантские издержки как для бизнеса, так и для населения. Так же оно сдерживает мобильность, затрудняет торговлю. Но теперь, когда центр развития мировой экономики смещается в Евразию, как подтвердили на первом дне КЭФ-2019, и инвестиционные потоки направлены в центральную часть материка, Россия становится тем мостом, между Европой и Азией.

«Российское пространство становится не ограничителем – оно становится преимуществом. Отдаленные территории страны, такие как, например, сибирские, ранее оторванные от глобальных рынков, теперь оказались в центре торговли и сотрудничества», — добавил Михаил Дмитриев.

По словам докладчика, на данный момент, значительная часть, до этого не освоенного пространства Российской Федерации, внезапно перестает быть отрезанной, забытой в экономическом плане – теперь это аккумуляторы дальнейшего экономического развития всей мировой экономики. Но для реализации таких существенных проектов потребуются существенные инвестиции. Именно о потенциале инвестиций и инфраструктуре рассказывали докладчики. Одним из них стал профессор кафедры экономики Колумбийского университета, автор индекса глобальной конкурентоспособности Хавьер Сала-и-Мартин. Также, своим мнением с участниками Красноярского экономического форума поделился губернатор Красноярского края Александр Усс.

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