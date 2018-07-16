Миграция, война и популизм: о каких рисках для экономики предупреждают в правительстве

Правительство определило три сценария, по которым страна может развиваться последующие три года — базовый и два альтернативных. В базовом прогнозе власти исходят из того, что ближайшие несколько лет ВВП Украины будет расти как минимум на 3% в год. Причем, согласно ожиданиям Кабинета министров, даже в самом не желаемом случае экономика Украины не будет падать. Почти во всех сценариях чиновники допускают умеренную девальвацию гривны и рост коммунальных тарифов, в том числе и на газ. Вместе с тем, одними из ключевых рисков, на которые указывают власти, но которые не вошли ни в один из сценариев, остается эскалация военных действий На Донбассе, прекращение сотрудничества с Международным валютным фондом и усиление миграционных процессов. Подробнее о том, каким правительство видит будущее Украины в ближайшие несколько лет – в материале РБК-Украина.

На прошлой неделе Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз на 2018 год и утвердил ориентиры социально-экономического развития страны до конца 2021 года. В Министерстве экономического развития и торговли, ответственном за подготовку прогноза, ожидают, что в этом году экономика вырастет на 0,2 п.п больше, чем заложено в госбюджете – прогноз роста ВВП пересмотрен с 3% до 3,2%.

У правительства было несколько причин, чтобы изменить макрпопрогноз на текущий год. Во-первых, ранее были уточнены статистические данные по ВВП за 2017 год, которые служат базой для расчета макропоказателей 2018 года. Во-вторых, Национальный банк откорректировал данные по объемам внешней торговли после пересмотра методологии учета частных денежных переводов. В-третьих, на пересмотр макропоказателей повлияло уточнение прогнозов международных финансовых организаций – МВФ и Всемирного банка. К примеру, ими были улучшены ожидания по динамике мировых цен на основные товары украинского экспорта – металлы, кукурузу, пшеницу. Кроме того, по предложению НАК «Нафтогаз Украины» в прогнозе были откорректированы среднегодовые цены на нефть и импортный газ.

Три года ожиданий

Внеся коррективы в макропрогноз на 2018 год, Кабмин также утвердил ориентиры развития экономики на 2019-2021 годы. Эти данные будут использованы, в том числе при подготовке проекта госбюджета на следующий год.

Чиновники ожидают, что в последующие три года темпы роста ВВП будут постепенно расти. Однако в МЭРТ допускают, что в 2019 году, на который запланированы выборы президента и в Верховную раду, экономика будет развиваться не настолько динамично, как могла бы. Фактор выборов может повлиять на то, что инвесторы и работодатели займут выжидательную позицию, считают авторы макропрогноза.

МЭРТ составил прогноз в трех сценариях. Первый – базовый, предполагает, что благоприятные условия на мировых рынках сохранятся. В этом сценарии авторы прогноза исходят из того, что реакция экономики на реформы будет умеренной, а не максимально возможной. Согласно базовому сценарию, должен расти спрос на товары украинского экспорта, сохраниться умеренный рост среднегодовых цен на мировых рынках и улучшиться инвестиционный климат.

Но при этом до конца 2021 года никаких существенных изменений в товарной структуре экспорта власти не ожидают, и сырьевые товары продолжат превалировать во внешней торговле. Среди прочего, в МЭРТ прогнозируют рост экспорта сельхозпродукции. «Основным экспортным сельхозтоваром будут оставаться зерновые культуры в условиях сохранения благоприятной ценовой конъюнктуры и прогнозированного роста объемов производства, а также действия экономических и торговых санкций как против РФ, та и со стороны РФ относительно европейских стран, что создает Украине определенные конкурентные преимущества», — полагают авторы макропрогноза. Кроме того, по их мнению, будет расти экспорт металлургической продукции.

Чиновники МЭРТ ожидают увеличения товарооборота с Европейским союзом. Вместе с тем, в среднесрочной перспективе будет снижаться объем торговли с Россией, полагают они. «В то же время можно ожидать активизацию торговых связей со странами Африки и Азии, в том числе за счет достижения соглашения о свободной торговле с Израилем и Турцией», — отмечают в МЭРТ. Кроме того, в министерстве рассчитывают на расширение торговых связей с Индией, Китаем и Египтом.

Второй сценарий, в отличие от первого, предполагает, что реформы будут проходить более интенсивно, к примеру, если в 2019 году будет введен налог на выведенный капитал (ННВК), а также в случае проведения земельной реформы, в ходе которой будет открыт рынок земли сельхозназначения. Если экономика будет развиваться по второму сценарию, рост ВВП может ускориться до уровня 2013 года и выше, допускают в МЭРТ. В таком случае в среднем ежегодно экономика будет прибавлять 4,8%. Такими темпами к 2020 году рост ВВП превысит показатели 2013 года на 5,3%.

Третий сценарий рассчитан на предположении, что цены на мировых рынках для украинских экспортеров будет ниже, чем при первом и втором вариантах прогноза. Этот сценарий чреват возвращением к обострению структурных диспропорций в экономике, в том числе ввиду недостаточной реализации инвестиционного и внешнего потенциала. «Недостаточные объемы инвестирования в основные фонды, инфраструктуру, энергетику, ЖКХ будут усиливать риск проявления признаков «техногенных катастроф», которые, в свою очередь, приведут к негативным явлениям в производственном секторе и окружающей среде», — сказано в прогнозе.

Негативный для экономики сценарий может привести к потере доверия инвесторов и кредиторов, что сузит возможности для новых займов и обострит проблему расчета по текущим долгам. В такой ситуации правительство будет вынуждено придерживаться более жесткой бюджетной и социальной политики, что, в свою очередь, приведет к падению внутреннего спроса. В варианте третьего сценария будет усиливаться девальвационное давление на гривну ввиду сокращения валютных поступлений в страну. «В целом по этому сценарию будет происходить отставание страны как от мирового, так и докризисного уровня», — предостерегают в МЭРТ.

Без МВФ и транзита газа

Некоторые риски, на которые указывают в Минэкономразвития, ни в один из трех сценариев не вошли. Один из них – усиление гибридных угроз национальной безопасности. Речь идет о риске активного военного противостояния на востоке Украины, что может иметь непредсказуемые последствия в краткосрочной перспективе.

Еще один риск, который авторы прогноза не внесли ни в один из сценариев, касается обострения общественно-политической ситуации в стране, которое на фоне снижения экспорта и внешних инвестиций приведет к падению производственной активности. Это чревато девальвацией и высокой инфляцией. Составители прогноза также упомянули о риске реализации популистических мер в социальном направлении, особенно в период усиления политической активности.

Вместе с тем, есть ряд внешних факторов нестабильности, на которые указывают авторы прогноза. Среди прочего, это рост цен на продовольствие и энергоресурсы больше ожидаемого уровня, разрыв контракта с российским «Газпромом» на транзит газа, в том числе в случае реализации проекта «Северный поток-2».

Трудовая миграция также остается одним из сложнейших вызовов для экономики. С одной стороны, украинцы, выезжающие на работу за рубеж, подпитывают валютный рынок, снабжая страну долларами и евро. Но, вместе с тем, отток квалифицированных кадров из Украины создает напряжение на рынке труда внутри страны, вынуждая работодателей увеличивать расходы на фонд оплаты труда. Кроме того, усиливается внутренняя миграция из-за войны на Донбассе. По оценкам МЭРТ, самый большой уровень безработицы наблюдается в подконтрольной Украине частях Луганской и Донецкой областей – 16,6% и 14,6% соответственно. В МЭРТ считают, что риск увеличения уровня трудовой миграции и усиление фактора беженцев в сочетании с ростом бедности в стране приведет к сокращению потенциала человеческих ресурсов.

Интересно, что ни в одном из трех сценариев МЭРТ не предусмотрело вероятность прекращения сотрудничества с Международным валютным фондом. Хотя этот фактор министерство рассматривает как потенциально возможный. Напомним, что лишь недавно Верховная рада завершила принятие законодательной базы для создания Антикоррупционного суда, что является одним из условий МВФ для продолжения работы с Украиной. Теперь власти, чтобы добиться пересмотра программы расширенного финансирования, рассчитанной до марта 2019 года, должны согласовать с кредитором вопрос стоимости газа для населения – привести цены к импортному уровню либо же убедить Фонд в поэтапном повышении.

В пятницу, 13 июля, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что лично он не хочет повышать стоимость газа, но допускает, что это может быть «вынужденный шаг, чтобы не допустить экономической катастрофы и нищеты для украинских граждан». Вместе с тем, подобные настроения не разделяет бизнес. В конце прошлой недели в Европейской бизнес ассоциации призвали правительство активизировать переговоры с Фондом. Президент ЕБА Томаш Фиала отметил, что инвесторы сейчас могут прогнозировать ситуацию для себя не более чем на четыре месяца. Разумеется, в таких условиях о наращивании инвестиций не может быть и речи. «Для нас важно, чтобы сотрудничество с МВФ было продолжено максимально быстро. Чтобы миссия приехала еще этим летом, а не в сентябре», — заявил Фиала. В противном случае, если переговорный процесс будет отложен, Украина рискует потерять шансы на привлечение очередного транша, считает он. К тому же нужно понимать, что от продолжения сотрудничества Киева с Фондом зависит предоставление Украине макрофинансовой помощи от ЕС и возможность успешного размещения еврооблигаций.

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