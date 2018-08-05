Миграция сдерживает рост экономики Украины — Нацбанк

Предприятия не могут наращивать производство.

Интенсивная трудовая миграция не позволяет предприятиям наращивать объемы производства.

Как отметили в Нацбанке Украины, эта тенденция усилилась во второй половине 2017 года. Прежде всего речь идет о строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и связи. Согласно данным областных служб занятости Польши, почти 50% трудовых мигрантов из Украины подали в 2017 году заявления на трудоустройство именно в этих видах деятельности.

«В то же время во II квартале 2018 года ожидания предприятий относительно увеличения количества работников в следующие 12 месяцев незначительно ослабли по сравнению с прошлым кварталом, однако оставались достаточно высокими, что может свидетельствовать о постепенном удовлетворении спроса на рабочую силу с начала 2018 года», — отметили в НБУ.

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В целом сейчас наблюдается увеличение количества вакансий в большинстве видов экономической деятельности, кроме торговли и гостинично-ресторанного бизнеса, больше всего – в образовании и сфере жилищно-коммунального хозяйства. Распределение вакансий по профессиональным группам оставалось существенно смещенным в сторону квалифицированных рабочих с инструментом и рабочих по обслуживанию, эксплуатации и контролю за работой технологического оборудования.

При этом на рынке труда в некоторых видах деятельности предложение существенно превышало спрос. Количество претендентов на одну вакансию по состоянию на начало июня 2018 года оставалось самым высоким в финансовой и страховой сфере, а также в сфере государственного управления и обороны, обязательного социального страхования (по видам деятельности), а по профессиональным группам – среди законодателей, высших государственных служащих, руководителей и менеджеров.

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