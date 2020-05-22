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Миграционная служба Украины возобновляет работу, кроме пяти областей. Новости политики

Политика 22 Май 2020
Миграционная служба Украины возобновляет работу, кроме пяти областей. Новости политики
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В рамках смягчения карантина из-за коронавирусной инфекции с 25 мая Государственная миграционная служба возобновляет работу в большинстве регионов Украины

Об этом говорится на сайте ведомства, передает «ДС».

Исключение составляют следующие области:

  • Киева и Киевской;
  • Волынской;
  • Закарпатской;
  • Ровенской;
  • Черновицкой областей.

Территориальные подразделения ГМС в других областях будут работать по обычному графику.

Кроме того, с 25 мая будет снято ограничение относительно порядка предоставления административных услуг. Таким образом, граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства смогут получить любую услугу. Восстанавливается также работа сервиса «Электронная очередь».

Миграционная служба при этом призывает посетителей придерживаться рекомендаций по противодействию распространению коронавируса:

  • пользоваться защитной маской, перчатками и дезинфицирующими средствами;
  • не создавать скопления людей и придерживаться безопасного расстояния между людьми (из расчета не более одного человека на 10 кв. метров);
  • избегать контакта с лицами, которые имеют признаки острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).

Как сообщала «ДС», с 22 мая наземный транспорте Киева, включая маршрутками, возобновит работу в обычном режиме, но в городе будут действовать ограничения по количеству посадочных мест.

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