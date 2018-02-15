Миграционная служба не знает, кто доставил Саакашвили в Польшу

Государственная миграционная служба не организовывала транспортировку экс-президента Грузии Михеила Саакашвили во время его реадмиссии из Украины в Польшу

«ГМС не осуществляла транспортировку Михеила Саакашвили из Украины в Республику Польша. Информация о транспортировке указанного лица в ГМС отсутствует», — заявили в Миграционной службе на запрос журналистов программы «Схемы», сообщает «ДС».

Ранее в Государственной пограничной службе также сообщили журналистам, что не владеют информацией относительно того, кто организовал и оплатил частный самолет для вывоза Михеила Саакашвили в Польшу, и посоветовали обращаться с этим вопросом в Миграционную службу.

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