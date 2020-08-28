МИД возмутился санкциями против российских разработчиков вакцины от COVID :: Политика :: РБК

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства полагает, что действия властей США могут объясняться стремлением использовать санкции в интересах американских фармкомпаний

Фото: РИА Новости

Решение властей США о введении санкций в отношении трех российских научно-исследовательских институтов (НИИ) в МИД России считают «вопиющим». Об этом заявила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.

По ее словам, особое возмущение вызывает включение в список организаций, чью деятельность Вашингтон считает противоречащей интересам национальной безопасности или внешней политики США, 48-го Центрального НИИ Министерства обороны России, специалисты которого «последние несколько месяцев неустанно трудились над разработкой российской вакцины» от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Непонятно, как американские власти будут объяснять своим гражданам эту попытку наказать людей, которые работают — и успешно — над лекарством от болезни, убившей уже более 180 тыс. граждан США», — заявила Захарова (цитата по сообщению на сайте МИДа).

США введут санкции против двух НИИ Минобороны России

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства полагает, что действия властей США могут объясняться стремлением использовать санкции в интересах американских фармакологических компаний, также ведущих разработку вакцин от COVID-19.

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