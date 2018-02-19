МИД: РФ может затягивать рассмотрение дела Украины по Конвенции ООН по морскому праву

Елена Зеркаль

Из открытых источников

Российская Федерация может затягивать рассмотрение дела Украины в Международном арбитражном суде в Гааге по Конвенции ООН по морскому праву. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины по евроинтеграции Елена Зеркаль в эфире одного из телеканалов, передает «Интерфакс-Украина».

По ее словам, если российская сторона будет оспаривать юрисдикцию Международного арбитражного суда по делу о нарушении суверенных прав Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе согласно Конвенции ООН по морскому праву, то рассмотрение этого дела может начаться не раньше 2019 года.

«Страниц только в общей части более 400, 133 – это только описательная часть, дальше идут карты, показания, потом идут файлы-приложения – почти 500 приложений… Поэтому сейчас продолжается процесс заливания этой информации на специальный линк в постоянно действующей арбитражной палате в Гааге, где мы должны сегодня разместить весь свой меморандум вместе с приложениями», — рассказала Зеркаль.

Она добавила, что именно сегодня, 19 февраля, Украина должна была подать соответствующие документы в арбитраж.

Украинская сторона должна определить все статьи, в которых видит нарушения.

По словам замминистра, есть два варианта развития событий: когда дело не делится и рассматривается и по сути, и по юрисдикции вместе – тогда у России есть 9 месяцев на подготовку своего меморандума, начиная от 19 февраля 2018 года. Дугой вариант — РФ может на протяжении трех месяцев подавать свои возражения относительно отсутствия юрисдикции у трибунала.

«То есть это 2019 год. Я так понимаю, что в 2019 году мы выйдем на какой-то результат по юрисдикции, если россияне выберут именно этот путь», — отметила она.

Напомним, что в понедельник, 19 февраля, Украина подала свой меморандум в арбитражном производстве против Российской Федерации по Конвенции ООН по морскому праву. Украина просит арбитражный трибунал прекратить нарушение Российской Федерацией Конвенции ООН по морскому праву и подтвердить права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе, в том числе и обязать Российскую Федерацию уважать суверенные права Украины в своих водах, остановить кражу украинских ресурсов, а также выплатить компенсацию за причиненный ущерб.

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