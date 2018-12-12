МИД приветствует резолюцию США по Nord Stream 2 — Depo.ua

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали принятие резолюции Палатой представителей Конгресса Соединенных Штатов относительно российского газопровода «Северный поток 2»

Об этом написала спикер МИД Екатерина Зеленко в своем Twitter, передает Depo.ua.

В частности, Украина приветствует принятие Палатой представителей Конгресса США резолюции, которая выражает возражения относительно завершения строительства газопровода Nord Stream 2.

«Понятно, что «Северный поток 2 — это не коммерческий проект, а политический», — отметила Зеленко.

Также Зеленко добавила, что Украина благодарна США за принятие резолюции, в которой осуждаются провокационные действия России в Керченском проливе, и «призывает международное сообщество объединиться в оппозицию к российской агрессии».

Напомним, 12 декабря палата представителей Конгресса США единогласно приняла резолюцию, в которой выступила против завершения строительства российского газопровода «Северный поток – 2».

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Палату представителей Конгресса США за принятие трех важных для Украины резолюций.





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