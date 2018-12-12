Вы здесь: Главная / Политика / МИД приветствует резолюцию США по Nord Stream 2 — Depo.ua

МИД приветствует резолюцию США по Nord Stream 2 — Depo.ua

Политика 12 Дек 2018
МИД приветствует резолюцию США по Nord Stream 2 — Depo.ua
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали принятие резолюции Палатой представителей Конгресса Соединенных Штатов относительно российского газопровода «Северный поток 2»

Об этом написала спикер МИД Екатерина Зеленко в своем Twitter, передает Depo.ua.

В частности, Украина приветствует принятие Палатой представителей Конгресса США резолюции, которая выражает возражения относительно завершения строительства газопровода Nord Stream 2.

«Понятно, что «Северный поток 2 — это не коммерческий проект, а политический», — отметила Зеленко.

Также Зеленко добавила, что Украина благодарна США за принятие резолюции, в которой осуждаются провокационные действия России в Керченском проливе, и «призывает международное сообщество объединиться в оппозицию к российской агрессии».

Напомним, 12 декабря палата представителей Конгресса США единогласно приняла резолюцию, в которой выступила против завершения строительства российского газопровода «Северный поток – 2».

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Палату представителей Конгресса США за принятие трех важных для Украины резолюций.



Источник

Меркель выступила за продление санкций против России. Новости политики - Деловая столица →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top