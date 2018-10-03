МИД предложил провести дискуссию о двойном гражданстве в Украине

Украина должна провести дискуссию о двойном гражданстве, так как этот вопрос уже давно требует решения

Об этом написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Facebook, передает «ДС».

«У нас явно назрела необходимость в основательной дискуссии по вопросу двойного гражданства. Сознательно не подвожу к готовых ответов, хотя и имею свое видение. Я констатирую наличие проблемы, которая будет только обостряться», — отметил он.

Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, на котором зафиксирован момент выдачи гражданам Украины в консульстве Венгрии в Берегово венгерских паспортов. Процедура сопровождалась бокалом шампанского в честь получения второго гражданства и инструкциями — не сообщать о получении документов украинской власти. При этом граждане Украины вслух присягали на верность Венгрии.

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