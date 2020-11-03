МИД и Ukrainian Bridge будут развивать сотрудничество ІТ-компаний Украины и Кремниевой долины

Министерство иностранных дел и ОО «Интернет Инициативы» подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в рамках проекта Ukrainian Bridge для развития сотрудничества между ІТ-экосистемами Кремниевой долины (США) и Украины.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба МИД.

«Стороны договорились объединить усилия по продвижению Украины как инновационной цифровой страны, углублении сотрудничества между Украиной и США, популяризации возможностей для бизнеса и инвестиций в Украине. Меморандум предусматривает организацию и проведение ряда публичных мероприятий, деловых встреч, тренингов, семинаров и лекций», — говорится в сообщении.

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Как сообщили в МИД, Ukrainian Bridge — платформа продвижения Украины в Кремниевой долине как мировом центре инноваций и популяризации возможностей, которые открывает долина для украинцев. Инициаторами проекта віступают Евгения Беспалова, соучредитель и совладелец компании We_Challenge, почетная гражданка штата Небраска, лидер мнения в области ІТ по версии ITEM, и Ярослав Ажнюк, соучредитель и совладелец компании Petcube, который входит в список самых успешных молодых украинцев по версии Форбс «30 до 30-ти».





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