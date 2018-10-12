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МИД Британии поддержал кандидатуру Сенцова, выдвинутую на премию Сахарова

Политика 12 Окт 2018
МИД Британии поддержал кандидатуру Сенцова, выдвинутую на премию Сахарова
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Украинский политзаключенный Олег Сенцов заслужил получить премию Сахарова, которую Европарламент присуждает активистам, которые отстаивают права человека и базовые свободы

Об этом написал на своей странице в Twitter министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, передает «ДС».

«145-дневное голодание Олега Сенцова разоблачило отражение несправедливости, с которой сталкиваются украинские политические заключенные, удерживаемые Россией. Я поддерживаю его (Сенцова) кандидатуру, выдвинутую Европарламентом на нынешнюю премию Сахарова», — говорится в сообщении.

Как сообщала «ДС», украинский режиссер Олег Сенцов, удерживаемый в РФ, вышел в финал премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова.

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