Международный Life Engineering Forum научит одесситов навыкам благополучия в XXI веке

45 спикеров из Украины, Норвегии, Швеции и Нидерландов по приглашению центра практики осознанности Mindspot поделятся с 1000 участников в Киеве, Одессе и во Львове базовыми навыками успешной и счастливой жизни. С 16 по 19 ноября в Украине будут много говорить о благополучии каждого отдельного человека в новом, меняющемся на глазах, мире. Вход свободный, предварительная регистрация.

«Впервые в Украине, на Life Engineering Forum, мы будем обсуждать инструменты и тренировать навыки благополучия в XXI веке. Сегодня важна устойчивость, гибкость, эмоциональная компетентность, умения коммуницировать. Это всё — навыки благополучия», — говорит Виктор Ширяев, сооснователь центра практики осознанности Mindspot.

Мир изменился. Технологический бум последних десятилетий привел к тотальной глобализации всех сфер жизни и значительно ускорил темпы жизни. Социальные сети, роботизация, big data, блокчейн, электронная коммерция, интернет вещей и многие другие технологии способствуют созданию новых рынков и отмиранию старых.

Стираются границы – межгосударственные, межкультурные, межличностные. И чтобы быть успешным и счастливым в этом новом мире, нужно быть открытым к этому новому во всех сферах жизни — в самопознании, семье, бизнесе социокультурном взаимодействии.

Доступные каждому возможности нового мира дают нам выбор: прокладывать свой курс, став инженером своей жизни, или плыть по течению, поступая так, как складываются обстоятельства.

О чем будет Life Engineering Forum? Об умении быть out-of-the-box — видеть и мыслить широко и нестандартно; брать ответственность на себя за то, как и куда идет собственная жизнь, а значит принимать решения и действовать не потому, что так принято и привычно, а потому, что «я этого действительно хочу» и «для меня это будет правильно и полезно»; выпустить на волю своего внутреннего творца, а значит начать создавать на благо общества, а не просто качественно воспроизводить «по накатанной».

Таков человек будущего. И основы этой личностной трансформации будут закладываться на первом Life Engineering Forum в Украине 16-19 ноября.

«Для нас с командой Mindspot очень важно вывести разговор о роли осознанности на уровень государства. Как это внедрять в гражданском секторе, в бизнесе, в здравоохранении, образовании. Это диалог о том, как важно знать о внутреннем ресурсе, опираться на ценности, и как это все влияет на наши действия», — говорит Виктория Яблонская, соосновательница центра практики осознанности Mindspot.

Среди спикеров Life Engineering Forum можно особо выделить:

— Коре Ландфальд из Осло с темой «Аутентичность, открытый диалог и сила присутствия в отношениях»,

— Патрик Винсент из Стокгольма с темой «Быть диджитал зомби: что ты теряешь?»

— Ирина Брауер из Амстердама, она будет говорить о навыках дизайнерского мышления для конструирования осознанной и счастливой жизни в условиях хаоса.

16 НОЯБРЯ | ПЯТНИЦА

Impact Hub Odessa

18:00-18:30 Официальное открытие форума. О смыслах и будущем осознанности в Украине

18:30-21:00 Валерий Пекар | Практикум «Каким будет мир в 2030?»

17 НОЯБРЯ | СУББОТА

Mindspot

10:00-11:30 Виктор Ширяев (Санкт-Петербург) | Влияние практик осознанности на мозг и нейропластичность

12:00-14:30 Коре Ландфальд (Осло) | Аутентичность, открытый диалог и сила присутствия в отношениях

15:30-18:30 Виталий Жандаров, Екатерина Казакова (Москва) | Бизнес со смыслом. Радость, энергия и точка опоры

Impact Hub Odessa

10:00-11:30 Ирина Брауер (Амстердам) | Жизнь как дизайн. Навыки дизайнерского мышления для создания осознанной и счастливой жизни

11:30-13:00 Татьяна Жданова (Киев) | Стратегия второй трети жизни

13:00-14:00 Юрий Филюк (Ивано-Франковск) | Про мотивацию и силу последовательности

14:00-16:00 Панельная дискуссия о социальной ответственности. Модератор – Виктория Яблонская

16:00-17:00 Андрей Заблоцкий (Киев) | Жизнь в информационном пространстве будущего. Вызовы, навыки, информационная гигиена

17:00-18:00 Владимир Дегтярев (Киев) | Нелинейные пути развития бизнеса: зачем управленцу спорт, медитация и терапия

В Одессе 17 ноября также готовится целая панель в зоне «Осознанность vs Культура» — о практиках внимательности и их влиянии на результаты расскажут режиссер, скульптор, архитектор и издательница журнала в Художественном музее.

12:30-14:30 Игорь Рябчук (Одесса) | Стань режиссером своей жизни. Основы сторителлинга

14:30-15:30 Жанна Кисилева (Одесса) | Осознанность в организации своего пространства

15:30-16:30 Татьяна Поло (Одесса) | Писательство как медитация

16:30-18:00 Михаил Рева (Одесса) | Пространство и гармония

Блок практикумов и выступлений для образовательной сферы — для учителей и родителей — пройдет в Одессе в Impact Hub Odessa 18 ноября. Там можно будет узнать о том, как практики внимательности меняют школьный климат (Наталия Нура) и как использовать дизайн-мышление в образовании (Ирина Брауэр).

18 НОЯБРЯ | ВОСКРЕСЕНЬЕ

Mindspot

10:00-17:00 Виктор Ширяев, Екатерина Ильченко | Городской ретрит

Impact Hub Odessa

в Лабораторія Освітніх Змін/Education Transformation Lab

(2 этаж)

11:00-12:00 Наталия Нура | Как практика внимательности меняет школьный климат

11:00-13:00 Марина Гончаренко | Инклюзивное образование в Украине. Миф или реальность?

13:00-14:30 Станислав Дрогаев | Life Long Learning

Фантасмагория профессионального пути в ХХІ веке

14:30-15:30 Ирина Брауэр (Амстердам) | Как использовать дизайн-мышление в образовательном контексте

В Киеве в пространстве mOre 19 ноября пройдет завершающая панельная дискуссия Life Engineering Forum — бизнесмены, управленцы и менеджеры культуры обсудят сегодняшнюю роль у mindfulness (практики осознанности) в Украине и какой путь нас ждет дальше. Модерирует дискуссию Олег Деревянко.

Кроме того, в Киеве выступят Патрик Винсента из Стокгольма и Виктор Ширяев. Участники Форума смогут протестировать на себе работу нейрообруча, который измеряет мозговую активность и узнают, зачем нужна эта технология. Такая же демонстрация ожидает и одесситов.

Насыщенный день 17 ноября ожидает и львовян в Центре Шептицкого — выступления спикеров, дискуссия «Майндфулнес в условиях бизнеса и культуры» и другие аспекты осознанности в жизни.

18 ноября одновременно во Львове и в Одессе инструкторы Mindspot проведут ритрит — семичасовую практику для небольших групп участников Life Engineering Forum.

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Базовые навыки благополучия в XXI веке: осознанность, эмпатия, безоценочность, гибкость поведения, креативность, интегральное мышление, толерантность к различиям, внимательность, проявленность и аутентичность.

Организатор форума: центр практики осознанности Mindspot.

Партнеры форума: Impact Hub Odessa, Одесский художественный музей, пространство mOre, Український інститут когнітивно-поведінкової терапії, Клуб «Здорова людина», Майстерня успішних коммунікацій, естетичний журнал La Boussole

Вход свободный, но обязательна предварительная регистрация.

Занять место можно по ссылке: https://goo.gl/jHUvTm

Отдельная регистрация на поток практикумов в Mindspot 17 ноября: http://bit.ly/2PNsZJh





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