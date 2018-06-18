Международный форум Digital Fest — 2018. Секреты продвижения digital-рекламы

14 июня в отеле Jannat Regency прошел международный форум Digital Fest — 2018″, организованный РА «I DO MARKETING», FINCA BANK и ASU. В нем приняло участие около 200 представителей бизнеса Кыргызстана, среди которых были маркетологи, рекламщики, журналисты, PR-менеджеры, копирайтеры, бизнесмены, представители НПО. Основной тематикой фестиваля были новые инструменты цифровой рекламы в Кыргызстане.

Спикеры – эксперты из Mail.Ru Group (Россия), I DO MARKETING (Кыргызстан), myTarget (Россия), SemanticForce (Украина), Vk.com (Россия), Мегаплан «Россия», Lalafo (Кыргызстан), «OK.ru» (Россия) Reklama online (Кыргызстан) поделились практическими знаниями и инструментами продвижения бренда/компании в интернете и в быстро меняющемся рынке.

По данным экспертов, рынок digital-рекламы Кыргызстана ежегодно прирастает на 30%. К примеру, в 2018 году, по прогнозу, размер рынка digital-рекламы составит 2,3 миллиона доллара.

Исходя из статистики, становится понятно, что сегмент digital-рекламы продолжает наращивать объемы и показывает уверенный рост. В перспективе мы будем видеть все еще более точные и эффективные инструменты продвижения.

«71 млн человек, или 80% аудитории Рунета, – mobile-пользователи, — рассказывает Екатерина Ерошенка, руководитель международного отдела Mail.Ru Group. — Смартфоны уже стали главным устройством для выхода в интернет, соответственно мобильные пользователи приобретают все больший интерес у конечного рекламодателя».

Электронная коммерция в Кыргызстане сейчас переживает бурный рост и с каждым днем становится все крупнее. По данным Дарьи Суходоловой, руководителя «Lalafo Кыргызстан», примечательно, что приобретают в интернете в основном автомобили, недвижимость и личные вещи, в том числе и бытовую технику.

Кейсы по таргетингу представил эксперт по таргетированной рекламе myTarget Александр Стребков. Он рассказал, из каких элементов состоит кликабельное объявление в соцсетях, как сегментировать аудиторию кампании и почему это важно. Также он показал стратегию заведения рекламной кампании.

Таким образом, Digital Fest — 2018 предоставил уникальную возможность обмена опытом и знаниями между ведущими экспертами интернет-рекламы из СНГ и профессиональными участниками рынка рекламы Кыргызстана. Помимо возможности нетворкинга и получения знаний, активные участники выиграли призы и подарки от спонсоров и партнеров: Mail.Ru Group, ОК, Megago, Lalafo, ASU и myTarget.

Источник