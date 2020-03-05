Международные резервы Украины выросли на $300 миллионов — Минфин

За февраль международные резервы Украины выросли на $0,3 млрд до $26,6 млрд. В Нацбанке объясняют рост резервов благоприятными условиями на валютном рынке. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Благодаря чему выросли резервы

Объемы покупки валюты НБУ на межбанке превысили объемы продаж на $689 млн. Это позволило компенсировать расходы государства на погашение и обслуживание госдолга в иностранной валюте.

В частности, на обслуживание и погашение госдолга направлено $768,8 млн (в эквиваленте). В то же время в течение месяца правительство привлекло $202,3 млн за счет размещения валютных ОВГЗ.

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В НБУ подчеркивают, что объем международных резервов покрывает четыре месяца будущего импорта. Этого достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка.

Инфографика предоставлена ICU

Как вырос объем резервов с начала года

По состоянию на 1 февраля международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $26 292,8 млн в эквиваленте.

В январе они выросли на 3,9% и достигли самого высокого уровня с ноября 2012 года.

Ранее с НБУ заявили, что золотовалютные резервы Украины в 2020 году превысят $29 млрд, несмотря на период пиковых выплат по внешним долгам.

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По итогам 2019 года международные резервы выросли на 22% и на 1 января 2020-го составили $25,3 млрд (в эквиваленте).

Общая сумма чистой покупки Нацбанком валюты в 2019 году составила $7,9 млрд. В НБУ отмечали, что это самый высокий показатель за последние 14 лет.

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