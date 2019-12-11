Международные резервы НБУ побили рекорд с 2014 года, новости Украины

Чистые международные резервы НБУ в ноябре 2019 года достигли 70-ти месячного максимума и уже составляют 12,5 млрд долл.

Об этом сообщил в своем Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

«Теперь чистых международных резервов было больше в январе 2014 года, когда они составляли 13,3 млрд долл», – написал Компаниец.

Он уточнил, что чистые международные резервы – это ликвидные международные резервы минус обязательства перед нерезидентами, связанные с резервами.

Резервы Украины

Владимир Компаниец

Резервы Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская таможня в ноябре впервые за 13 месяцев выполнила план поступлений в бюджет. Правда, чиновники пошли на самообман. На самом деле это произошло потому, что сам план снизили на 10 млрд гривен.

Медианная заработная плата в Украине в октябре 2019 года составила 7661 грн, что свидетельствует о том, что 50% официально трудоустроенных граждан оформлены на 6244 грн «чистыми» на руки.

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