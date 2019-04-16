Международное энергетическое агентство спрогнозировало цену нефти к концу года

Международное энергетическое агентство в своем апрельском отчете заявило о возвращении экономической ситуации в мире к примату спроса над предложением. Судя по всему, восстановительный рост мировой экономики после последнего крупного кризиса 2008 года уже исчерпан, и планета снова вступает в период стагнации.

Цена нефти, как один из ключевых индикаторов экономического благополучия, реагирует на грядущие экономические проблемы сообразно, предвещая куда более серьезные потрясения на мировом рынке — причем уже в ближайшем будущем, до конца 2019 года. Федеральное агентство новостей изучило прогнозы агентства.

Кто будет покупать нефть в 2019 году?

Пока что МЭА сохраняет существовавший до сих пор прогноз по количественному росту рынка сырой нефти в 2019 году. Согласно заключению агентства, в нынешнем году спрос на нефть вырастет в пределах 1,3-1,4 миллионов баррелей в день.

Большая часть этого роста (1,1 млн) будет сосредоточена в развивающихся странах, не входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития. В развитых странах-членах ОЭСР рост потребления нефти будет гораздо скромнее и составит около 0,3 млн баррелей в день.

Львиную долю будущего роста должны обеспечить лишь три страны: Китай, Индия и США — вместе они, как ожидается, нарастят потребление нефти на 1 млн баррелей в день к концу 2019 года. А вот в Европе ситуация будет противоположной — на фоне слабых экономических показателей спрос на нефть там даже сократится в третьем-четвертом кварталах текущего года.

Впрочем, даже в отношении США прогнозы МЭА имеют весьма консервативную окраску. За первые три месяца 2019 года большая часть американской экономики продемонстрировала темпы роста от «слабых» до «умеренных», что было связано как с приостановкой деятельности федеральных органов власти, так и со слабеющим эффектом от налоговой реформы президента Дональда Трампа.

Попытка освободить от части налогов крупные корпорации практически провалилась: согласно опубликованному 12 апреля отчету Комиссии по ценным бумагам, 60 компаний из списка Forbes 500 в 2018 году не заплатили ни цента налогов на корпоративные прибыли. Общий объем выведенной из-под налогообложения прибыли составил более 79 млрд долларов США, а часть фирм из этого списка, включая такие гиганты, как Amazon и Netflix, пошли еще дальше, запросив из федерального бюджета налоговые компенсации за 2018 год более чем на 4,3 млрд долларов.

Фактически налоговая реформа Трампа свелась к тому, что эффективная ставка корпоративного налога в США снизилась с 35% до 21%. Однако столь неслыханная щедрость отнюдь не привела к бурному экономическому росту: после начального ускорения, продемонстрированного в 2017—18 годах, уже к началу нынешнего года американский рост в основном выдохся, и будущее экономики Штатов уже не выглядит безоблачно.

Пока экономический рост в США поддерживается за счет небывалого низкого уровня безработицы, который был достигнут на волне краткого экономического бума, но и этот резерв грозит быстро исчерпаться. Уже в марте-апреле этого года его падение остановилось на уровне 3,8%, что вполне соответствует значению прошлого мая, когда этот уровень был впервые достигнут и с тех пор колеблется вокруг этого значения.

А что с производством?

Другая сторона рассматриваемого баланса спроса и предложения на рынке нефти — это усилия продавцов «черного золота» в части поддержания и наращивания уровня добычи нефти.

Согласно оценкам МЭА, до конца 2019 года производство сырой нефти вырастет на 1,2 млн баррелей в день, однако этот рост также будет неравномерным. Страны, не входящие в Организацию стран-экспортеров нефти, в том числе и Россия, нарастят производство сырой нефти на 1,7 млн баррелей в день. А вот в самом ОПЕК дела будут обстоять строго противоположным образом — картель до конца 2019 года, весьма вероятно, будет лишь сокращать добычу, потеряв в ее интегральном значении около 0,55 млн баррелей в день.

Скромная динамика ОПЕК связана как с внутренней нестабильностью в целом ряде его стран, вроде Венесуэлы и Ливии, так и с системными причинами. Практически все страны-члены картеля — это старые нефтедобывающие страны, чьи месторождения уже изрядно исчерпаны и истощены.

В отчете МЭА постулируется в частности, что Саудовская Аравия, которая в прошлом неизменно выступала «страховым полисом» для мирового рынка нефти, имея возможность в авральном порядке быстро нарастить добычу на 2-2,5 млн баррелей нефти в день, к текущему моменту практически полностью утратила эти резервные мощности. А в текущем году Саудовская Аравия впервые может пойти на вынужденное сокращение добычи, диктуемое невозможностью поддерживать прошлый уровень предложения нефти.

Таким образом, при формально положительном росте мирового производства сырой нефти, этот рынок также сжимается — с него один за другим уходят традиционные экспортеры, которые вынуждено переключают нефтяные потоки на внутреннее потребление, жертвуя поставками «черного золота» мировым потребителям.

Так какова будет цена на нефть?

Пока что на этот вопрос у МЭА, как и у других организаций, занимающихся прогнозированием рынка нефти, нет ясного ответа. Однако уже очевидно, что на этот раз мировая экономика, в отличие от ситуации 2008 года, не сможет даже кратковременно выдержать цену 120—140 долларов за баррель сырой нефти: экономические проблемы в большинстве стран начнутся гораздо раньше, что сразу же переведет спрос на нефть в кризисно-стагнирующий режим.

Вторым фактором, влияющим на динамику цен, оказывается наблюдаемое сжатие роста спроса до всего лишь нескольких стран, как и идущая рука об руку с этим процессом тенденция постепенного, но неумолимого выбывания активных игроков, способных к дополнительному предложению объемов сырой нефти.

В такой ситуации мировой рынок нефти, по сути, превращается в олигопольный, на котором от десятка стран начинает зависеть равновесный уровень цены. Оказывается, что монотонная долгосрочная динамика подорожания нефти в последние десятилетия постоянно сочетается с циклическими изменениями мирового экономического роста и, как следствие, столь же циклически изменяющимися инвестициями в нефтяной сектор.

Стоит напомнить, что кроме мирового кризиса 2008 года, в нефтяной отрасли был еще и свой кризис 2014 года, когда отрасль внезапно оказалась в вдвойне неприятной ситуации — низких цен и столь же низких инвестиций. Нетрудно понять, что уже через год это привело не только к восстановлению котировок, но и к очередному их скачку.

Поэтому прогнозы МЭА по цене на нефть пока весьма сдержаны: агентство предполагает, что до конца 2019 года она отклонится не столь значительно от текущего уровня в 70 долларов США за баррель. Ведь какой-либо значительный рост цены на «черное золото» неминуемо окажется «последней соломинкой», способной сломать спину и без того мизерного мирового экономического роста.

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