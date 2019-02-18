Межбанк: доллар к 27,19 упал на дефиците покупателей и нехватке гривны — FINANCE.UA

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший в пятницу относительно доллара на 8,79 коп., на торгах понедельник повысился на 6,20 коп., оказавшись на уровне 27,1859 UAH/USD tom.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 18-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 6,13 коп., составил 27,1894 UAH/USD tom.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 18 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,23/27,27 UAH/USD tom виртуально, без сделок.

Ввиду выходного дня в США (18-го Америка отмечает День президентов), в понедельник у нас работался на межбанке доллар в непопулярном в Украине режиме валютирования tom или «завтра».

Уже в дебюте торгов пара доллар-гривна, выйдя в реальную сферу, инициировала снижение, оказавшись по состоянию на 10.02 на цифре 27,15/27,20 UAH/USD tom.

Вскоре темп коррекции упал, и безналичная пара доллар-гривна, сузив спред, обосновалась на отметке 27,19/27,23 UAH/USD tom. Новая волна продаж около 10.44 возобновила нисходящий тренд безналичной пары доллар-гривна, уронив ее к 27,17/27,19 UAH/USD tom и не оставив это без внимания НБУ. Регулятор появился на рынке, инициировав выкуп лишней (по его мнению) долларовой ликвидности с платформы Matching по 27,18 UAH/USD. Вмешательство Нацбанка немного (до 27,18/27,19 UAH/USD tom) приподняло текущие цены СКВ.

Спустя час, на 12.06 Киева рынок «завтрашнего» доллара, успокоившись, стал сбалансированным и сузил спред до 27,18/27,18 UAH/USD tom.

Торги безналичным долларом 18-го проходили на «тонком» (низколиквидном) рынке в условиях отсутствия спроса на валюту, которая поступит на счета покупателей лишь спустя сутки. Кроме того, импортеров удерживало от приобретения доллара невозможность перечисления валюты зарубежным партнерам из-за выходного дня в США.

Наконец, Украина была накануне изрядного объема фискальных платежей (19-го бизнесу надо было уплатить 8 видов налогов), вынуждая игроков межбанка аккумулировать гривну, не тратя ее на «завтрашний» доллар.

Тем временем о рисках сжатия гривневой ликвидности дали понять упавшие с уровня 57 963,7 млн грн к отметке 56 912,6 млн грн остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, а также выросшие с уровня 15,75/17,00% к отметке 16,25/17,00% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.

На обеденный перерыв межбанк ушел после 13.00 на фоне инициировавшего расширение маржи «американца»; 27,18/27,19 UAH/USD tom. Это настроение сохранилось в дальнейшем – по состоянию на 15.00 доллар пребывал на уровне 27,170/27,185, спустя полчаса спред безналичной пары доллар-гривна стал еще шире: 27,17/27,19 UAH/USD tom.

С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривна не покидала этот район.

На цифре 27,17/27,19 UAH/USD tom завершилась сессия валютного межбанка 18 февраля.

Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,1859 UAH/USD tom.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,18 / 27,19

евро – 30,78 / 30,80

российский рубль – 0,4104 / 0,4111

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1325 / 1,1326

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