Метпредприятия Украины сократили производство чугуна и стали. , Экономика

В 2019 году металлургические предприятия Украины произвели меньше чугуна, стали и металлопродукции, чем в 2018 году.

По предварительным данным Укрметаллургпрома, в прошлом году метпредприятия произвели 20,05 млн т чугуна (97,53% от произведенного в 2018 году), стали — 20,82 млн т (98,69%), проката — 18,16 млн т (98,87%).

В декабре в Укрметаллургпроме отмечали ухудшение ситуации на глобальном рынке стали, от которого зависит стабильность отечественного ГМК. Уточнялось, что почти 85% всей металлопродукции идет экспорт. При этом в IV квартале 2019 года цены на чугун, сталь и готовый прокат снизились в среднем на 12%, а железорудного сырья — на 25% относительно цен предыдущих кварталов.

В Укрметаллургпроме говорят, что на тенденцию к снижению производства влияет не только снижение цен на мировых стальных рынках, но и повышение стоимости услуг, предоставляемых государственными монополистами. В частности, тарифы повысила Укрзалізниця и Укрэнерго.

В начале 2019 года в Евросоюз ввел квоты на стальную продукцию, в их число попали и 14 товарных групп украинских производителей.

В марте 2018 года США ввели 25% пошлину на импорт всех видов стальной продукции, в том числе происхождением из Украины. В августе 2019 года металлурги просили президента Владимира Зеленского обсудить отмену пошлин на встрече с президентом США Дональдом Трампом.





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