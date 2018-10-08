Метаморфозы кума. Как Медведчуку позволили побыть маленьким Путиным

Нам с вами, дорогие соотечественники, Медведчук обозначил рамки приличия. А также указал место в собственной стране

Виктор Медведчук на телеканале ТВЦ. Фото: скриншот

Не к ночи будет помянутый кум, он же лидер движения «Украинский выбор», он же эффективный коммуникатор, заслуженный юрист и прочее-прочее-прочее сказал, что не считает Россию страной агрессором. И украинские медиа и блогосфера загудели: «Доколе!», «СБУ — ау!».

А ведь что такого сказал Виктор Медведчук в эфире российского канал ТВЦ, чего бы мы не слышали от него ранее? О том, что оккупация — это гражданская война, что Крым — Украина, согласно украинскому законодательству, что Украина должна быть благодарна России за посредничество на Донбассе, а вопрос по Крыму необходимо решать в законодательном поле, «как предлагали украинские бизнесмены и эксперты»?

Примечательно не то, что говорил Медведчук, а как он это говорил. Полуторачасовой монолог, в котором казалось, что спикер и гость поочередно читают один текст. Ну, правда. Ведущий даже вопросов не задавал. Он просто начинал сыпать откровенно лживыми месседжами про «гражданскую войну» и крымскую аннексию как признак распада Украины из-за отхода от Москвы, а Медведчук подхватывал, смягчая дискурс. Это была командная пропагандистская работа. А чтобы у зрителя не осталось сомнения в том, что же за спектакль разыгрывается перед ним, в студию были приглашены журналисты, которые поочередно задавали Медведчуку вопросы. Ну чисто пресс-конференция Владимира Путина, которую модерирует пресс-секретарь.

Мы все это слышали раньше. И от самого Медведчука, и от множества «независимых» экспертов, и от политиков, которые до недавнего времени делали вид, что они самостоятельные фигуры. Сегодня все они сливаются в единую силу. А Виктор Медведчук, значит, является выразителем их программы по выходу Украины из кризиса. На двусторонних переговорах с боевиками договориться о «прекращении гражданской войны»; в ноги поклониться России «за помощь в восстановлении территориальной целостности Украины»; а потом, после многочисленных извинений перед «старшим братом», можно и вопрос Крыма обсудить — согласно плану Артеменко/Филипчука/Пинчука признать аннексию и закрыть вопрос. Ведь Россия же ясно высказалась, что для нее проблема Крыма закрыта. Вот и Украине нужно прекратить кочевряжиться. А потом заживем единой семьей — старший брат и младший. И будет нам счастье, мир и товарооборот между странами, для всеобщего удовольствия.

Нравится перспективка? Нет? Так ведь это идеологически выверенный путь развития Украины, который Виктор-кум-Медведчук озвучил для украинцев на московской информационной площадке. А где же еще может выступать «приличный» украинский политик, как не в столице своей родины — Москве. Слово «приличный», кстати, использовалось Медведчуком неоднократно. В контексте стремления к скорейшей капитуляции Украины. Именно этот курс, по мнению эффективного коммуникатора, должны выбирать «приличные украинские политики», «приличные избиратели», «все люди доброй воли». Нам с вами, дорогие соотечественники, обозначили рамки приличия. А также указали место в собственной стране.

Проблема в том, что украинцы до сих пор не понимают, что на фоне консолидации антиукраинских сил необходима ответная сплоченность тех, кому дорога Украина. Страна оказалась на пороге полномасштабного реванша. Поэтому выступление Медведчука стоит воспринимать исключительно как предвыборную речь московского кандидата на власть. Капитуляция — это мир, приличный украинец — это русский, будущее Украины — только под российским сапогом, ну и долг перед империей, который неблагодарные украинцы должны осознать, иначе их ждет крах. Конечно же, Медведчук не может победить на выборах в Украине. Но он прокладывает путь для «умеренного пророссийского кандидата», который будет убеждать украинцев в том, что основной задачей президента является рост экономического благосостояния граждан, восстановление утраченных связей, сбалансированная языковая и культурная политика, а также мир, заключенный на рыбалке, в сауне, газовых переговорах — не суть.

Не стоит недооценивать роль Медведчука в украинской политике. Он является последовательным сторонником возвращения Украины под московский протекторат. Я бы советовала внимательно пересмотреть его скандальный бенефис на московском телеканале, чтобы понимать те условия, на которых Кремль готов выдать новому украинскому президенту ярлык на царство. Перед нами выступал генерал-губернатор Малороссийской губернии, который озвучил волю императора. Поэтому задача украинцев на предстоящих выборах заключается в том, чтобы не позволить стране свернуть с пути, который ведет прочь от Москвы.

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