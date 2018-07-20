«Металлоинвест» потратит 6 миллиардов на SAP и цифровую трансформацию

«Металлоинвест» раскрыл сумму бюджета на цифровую транформацию

Бюджет холдинга «Металлоинвест» на цифровую трансформацию в 2016-2020 гг. составит 6 млрд руб, рассказал гендиректор холдинга Андрей Варичев. Пик инвестиций объемом 3 млрд руб. придется на этот год. В 2019 г. будет потрачено еще 1 млрд руб.

Данные затраты включают в себя создание Центра инноваций в городе Старый Оскол (Белгородская область), строительство ЦОД, прокладку каналов связи и внедрение на предприятиях холдинга разработанной немецкой SAP системы S/4HANA.

Предприятия холдинга внедрили SAP S/4HANA

На прошлой неделе «Металлоинвест» объявил о продуктивном старте единой интегрированной системы управления финансово-хозяйственной деятельности (ИСУ ФХД) на базе решения S/4HANA. Завершена первая волна внедрения данной системы, в рамках которой S/4HANA запущена на входящих в холдинг двух предприятиях: Лебединском и Михайловском горно-обогатительных комбинатах.

Платформа заменила более 100 производственных и управленческих систем и объединила в одном информационном пространстве 4 тыс. пользователей. Основным подрядчиком внедрения выступила компанию Accenture.

Холдинг «Металлоинвест» за 4 года потратит на цифровую трансформацию и внедрение SAP 6 млрд рублей

Вслед за внедрением S/4HANA на горно-обогатительных предприятиях, в рамках второй волны платформа будет развернута на входящих в «Металлоинвест» металлургических предприятиях: Оскольском электрометаллургическом комбинате и Уральской стали. Вторая волна внедрения стартует летом 2019 г.

Для чего «Металлоинвесту» нужна S/4HANA

SAP S/4Hana – интеллектуальная ERP-система, способная в реальном времени предоставлять полную информацию обо всех бизнес-процессах в компании. Как отмечается в пресс-релизе SAP, решение соединяет в себе все тренды «Индустрии 4.0»: гиперподключенность, возможность работать с технологиями In-memory и больших данных в режиме реального времени, что подразумевает реализацию концепции real Time Enterprise.

ИСУ ФХД поможет «Металлоинвесту» снизить трудозатраты на выполнение операций, а также контролировать маржинальность сделок и цены закупок. На уровне производства планируется сокращение простоя оборудования, повышение оборачиваемости запасов и комплексный мониторинг складских остатков.

За счет внедрения SAP 4/HANA «Метталоинвест» ставит задачу улучшить эффективность бизнес-процессов, повысить точность планирования и сократить издержки. В ходе проекта было реализовано более 3 тыс. организационных изменений, трансформировано 18 функциональных направлений, кардинально перестроены процессы ремонта, закупок и сбыта, производства и логистики.

ИСУ ФХД – ключевые элемент комплексной программы трансформации бизнеса Indusrty 4.0, запущенной «Металлоинвестом» в 2016 г. В рамках программы также создан многофункциональный общий центр обслуживания, объединяющий финансы и учет, управление персоналом, казначейские функции, централизованные закупки и другие сервисы.

«Металлоинвест» открыл Центр инноваций в Старом Осколе

Одновременно холдинг «Металлоинвест» объявил об открытии Центра инноваций в Старом Осколе. В этом городе находится принадлежащий холдингу Оскольский электрометаллургический комбинат и частично базируется Управляющая компания «Металлоинвест».

В новом центре будут сконцентрированы компетенции холдинга в области цифровых технологий и разработки перспективных решений для управления производством и бизнес-процессами и компетенция в области решения SAP.

Центр инноваций станет базой для стратегического сотрудничества, о котором «Металлоинвест» договорился с SAP и Accenture. Вместе с SAP холдинг будет развивать сотрудничество в области внедрения, использования и развития информационных систем и работать над созданием решений на базе новейших технологий, включая искусственный интеллект, интернет вещей и большие данные.

Какие проекты будут совместно реализовывать «Металлоинвест», SAP и Accenture

Совместно с Accenture холдинг будет совместно разрабатывать инновационные решения, обеспечивающие синергию кадровых ресурсов и материальной базы «Металлоинвеста» с международной и российской экспертизой Accenture в сфере технологий машинного обучения и интернета вещей. «Металлоинвест», SAP и Accenture зафиксировали в подписанных между ними меморандумах потенциальные инициативы в области цифровой трансформации бизнеса холдинга.

Это обсуждение стратегии дальнейшего цифрового развития компании, разработка и внедрение прототипов цифровых решений, управление энергоэффективностью производства, промышленная безопасность, прогнозирование качества, использование искусственного интеллекта и систем мониторинга, системы роботизации, клиентский сервис и электронная коммерция, управление внутренними железнодорожными перевозками, позиционирование производственного персонала, прогноз выхода узлов техники из строя, расчет остаточного ресурса, мобильное ТОРО (модуль технического обслуживания и ремонта оборудования) и ряд других инициатив.

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