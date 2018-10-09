Место в Индексе паспортов мира может помочь усилить экономику Украины

Украина просела из-за других стран, но может заработать на гражданстве

Документ. Наш паспорт сейчас входит в топ-50 сильнейших в мире. Автор фото: Анатолий Бойко, «Сегодня»

Украина заняла 41-е место из 106 в последнем Индексе паспортов компании Henley & Partners, который опубликован сегодня. Компания ежеквартально обновляет оценку привлекательности паспортов, учитывая, какое количество стран владелец конкретного паспорта может посещать без виз. Только за этот год количество безвизовых для украинцев стран увеличилось на 14 пунктов — со 114 стран в начале года и до 128 по состоянию на октябрь. Такие показатели мобильности паспорта позволяют привлечь в Украину инвестиции, говорят эксперты.

Рейтинг

Этой осенью в Индексе паспортов 1-е место занял паспорт Японии. Ее граждане без виз посещают 190 стран. Это рекордный показатель за время существования Индекса с 2006-го.

«Три месяца назад Япония делила 1-е место с Сингапуром. Но японцы получили безвизовый доступ в Мьянму, оставив Сингапур на 2-м месте — там безвиз доступен в 189 государств», — уточняют в Henley & Partners.

Тройку лидеров закрывают Германия, Южная Корея и Франция. Владельцы паспортов свободно ездят в 188 государств.

А Украина вошла в топ-50 и заняла 41-е место, хотя три месяца находилась на 38-м. Но наша страна не ухудшила показатели, говорят авторы рейтинга, ведь снижение популярности украинского паспорта произошло «только за счет движения других стран». В то же время у наших соседей более скромные результаты: Молдова получила 46-е место (122 страны), Россия — 47-е (119), Беларусь — 68-е (77).

Польза

Эксперты считают: высокие позиции паспорта могут служить инструментом для увеличения иностранных инвестиций в Украину. Но для этого нужна госпрограмма инвестиционного гражданства, когда иностранные граждане вкладывают деньги в украинскую экономику в обмен на гражданство.

«Украина сейчас не позволяет владеть несколькими паспортами. Большинство инвесторов не устроят требования отказаться от своего паспорта в пользу украинского. Чтобы изменить ситуацию, Украина должна будет провести работу на законодательном уровне. Так было в Норвегии. Но страна адаптировалась, и в ближайшее время Норвегия разрешит владеть двумя гражданствами», — говорят в Henley & Partners.

Эксперты отмечают, что необходима также трезвая оценка минимальной входной инвестиции:

«Был пример завышенных требований в новой инвестпрограмме Турции — 1 млн евро. Эта сумма соразмерна со стоимостью получения гражданства Мальты, полноценного паспорта ЕС. Но уже через год Турция вынуждена сократить порог до 250 тыс. евро», — разъяснили международные эксперты и добавляют, что для Украины пока сложно назвать цифру инвестиций.

«Но Кипр за время существования программы получил более 5 млрд евро, а Антигуа и Барбуда в 2017-м привлекла $300 млн».

Такие программы всегда интересуют инвесторов: кто-то хочет получить безвиз в большее количество стран, кто-то — переехать в другую страну или оформить налоговые льготы.

«Дополнительным плюсом для инвесторов может стать тот факт, что граждане Украины посещают без визы страны Шенгенской зоны», — говорят в компании.

Источник: Сегодня

Источник