Место Кучмы на переговорах в Минске занял Евгений Марчук

Президент Украины Петр Порошенко назначил Евгения Марчука представителем Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске
Евгений Марчук назначен представителем Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске. Фото: УНИАН
Об этом сообщила на своей странице в Facebook первый вице-спикер Рады и представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко, информирует «ДС».
«Президент Порошенко назначил Евгения Кирилловича Марчука представителем Украины в ТКГ. Евгений Кириллович все эти трудные годы достойно представлял Украину в группе по безопасности. Он хорошо ориентируется в проблематике минских переговоров и будет жестко отстаивать национальные интересы Украины», — написала Геращенко.
Ранее представителем Украины в ТКГ был Леонид Кучма. 2 октября он последний раз принял участие в работе группы.
Временно после него Украину на переговорах представлял Руслан Демченко.
Евгений Марчук является генералом армии, кандидатом юридических наук и шестым премьер-министром Украины (6 марта 1995 — 27 мая 1996 года).
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