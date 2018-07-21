Месть обиженного. Когда Горбатюк обвинит в расстреле Майдана сам Майдан

Начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, не первый год находящийся в опале, может стать эффективным элементом предвыборной технологии

В последнее время Горбатюк опять на слуху. И не потому, что довел до суда уголовные производства в рамках «дела Майдана». Их судебные перспективы весьма туманны, однако сам прокурор остается весьма востребованным медиа-персонажем. Совсем недавно информпространство взорвала новость: департамент Горбатюка расформирован, из чего делался вывод, что расследованиям по событиям на Майдане пришел конец. Оказалось, в ГПУ создали следственное управление спецрасследований как самостоятельное структурное подразделение с той же штатной численностью, а Горбатюку предложили его возглавить. По его же заявлению.

Только утихла эта буря в стакане воды, как вспыхнул новый скандал: опальный прокурор анонсировал планы обжаловать в Верховном суде решение комиссии о недопуске его к конкурсу на должность директора Государственного бюро расследований. Конкурс завершился 16 ноября прошлого года, директором ГБР избрали Романа Трубу, а на этой неделе конкурсная комиссия отобрала руководителей структурных подразделений бюро. Недовольных итогами конкурсов хватало, и Горбатюк в их числе. При этом он сам поясняет причину, по которой ему отказали: нарушены сроки подачи заявления.

Возможно, экс-глава департамента спецрасследований затеял судебные тяжбы, чтобы в очередной раз показать обществу (или акционерам политических сил), что он — обижен властью, а значит, тоже претендует на любовь избирателя к «мученикам». Так что не исключен вариант появления этого человека в чьих-то предвыборных списках. Либо в качестве VIP-агитатора за кого-то из кандидатов в президенты.

Для этого не обязательно бегать по телеэфирам и петь дифирамбы, в руках Горбатюка есть папки с уголовными делами и, при необходимости, какой-то из этих папок можно дать ход. На длительный период или точечно, ведь в событиях, истину в которых пытается установить теперь уже управление спецрасследований, были задействованы практически все ключевые фигуры из нынешнего политического Олимпа, многие проходят в качестве свидетелей. У нас обычная новость «такого-то вызвали на допрос» сразу получает такой резонанс, будто этот человек виновен. Что мешает Горбатюку вызывать на допросы во время предстоящей кампании кандидатов в президенты, их соратников, спонсоров? Наверное, за подобный пиар (или антипиар) готовы платить.

Представьте: за день до голосования условный кандидат отправляется на допрос к подчиненным Горбатюка, выходит оттуда и перед софитами рассказывает, как он геройствовал в феврале 2014-го, или, наоборот, что его боятся, потому хотят опорочить.

Другой вариант — изменение магистрального вектора следствия, с поиска виновных в гибели активистов на поиск виновных в гибели силовиков. На мысль о таком сценарии наталкивает одно из последних интервью Горбатюка. Он пожаловался на нардепа Владимира Парасюка и активиста Ивана Бубенчика, которые не являются к следователю и не дают показаний по делу об убийстве правоохранителей во время Евромайдана. «По моему мнению, это неправильно, эти показания нужны, чтобы разобраться, установить все обстоятельства, чтобы не было пятен на этом расследовании», — рассказал Горбатюк.

Это похоже на стремление к объективности, однако оно начинает объективно мешать процессу расследования в широком смысле. Общество не слышит от прокуратуры хороших новостей по поводу наказания лиц, убивавших активистов, зато слышит о Бубенчике, в адекватности которого возникают сомнения, о Парасюке, о находке пуль на верхних этажах отеля «Украина» (почему их не нашли еще в 2014-м, непонятно) и так далее. А если к выборам Горбатюк заявит, что готов передать в суд эпизоды, касающиеся убийств правоохранителей на Майдане, это будет чудесным подарком кандидатам из бывших «регионалов». И звонкая оплеуха власти, представители которой вместо того, чтобы требовать от Горбатюка и его подчиненных результат, тихо наблюдают, как «дело Майдана» превращается в «висяк».

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