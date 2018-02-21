Мессии-2019. Почему мы снова ждем честных технократов (ИНФОГРАФИКА)

С ореолом технократа начинали свою большую карьеру в политике и Кучма с Януковичем, и Ющенко с Тимошенко. Но об этом напрочь забыли те, кто ждет пришествия в Украину очередного технократического мессии

Модный тренд

Вероятность прихода к власти в Украине неких технократов стала самым модным трендом в украинском политическом дискурсе последнего времени. Особенно наши адепты технократии воспрянули духом после выхода в январе 2018 г. статьи в Atlantic Council авторства старшего научного сотрудника Центра Евразии при данной аналитической структуре Дианы Фрэнсис. В частности, эта представительница американского экспертного сообщества, ранее специализировавшаяся на изучении Силиконовой долины, новейших технологий и роли в современных процессах белых воротничков, сделала сугубо политический прогноз в отношении отдельно взятой Украины. Его суть — в нашей стране грядет новая революция, если нынешняя украинская власть сама не начнет масштабные реформы и модернизацию.

«В стране усилились финансовые институты, она получила важный опыт сотрудничества с западными союзниками, создана так называемая «инфраструктура управления», к которой привлечены сотни честных парламентариев, менеджеров, финансистов, адвокатов, активистов, представители международных донорских и благотворительных организаций и политики. Некоторые из них уже проводят неофициальные встречи, в частности, это киевская группа из 200 технократов, которым по силам осуществить немедленную мирную передачу власти», — заинтриговала Фрэнсис своей инсайдерской информацией многих украинцев. Правда, цитирование в других ее статьях, например, того же известного борца с коррупцией Виталия Шабунина или его коллеги на антикоррупционном фронте нардепа Сергея Лещенко несколько сузило круг лиц, откуда именно мог появиться у американского эксперта данный инсайд.

Впрочем, дело, в общем-то, не в этом частном случае, а в том, что сотрудница Atlantic Council действительно уловила новую тенденцию — начавшийся в украинском обществе активный кастинг на роль мессий-технократов, способных быстро изменить страну к лучшему. Но, как известно, новое — это давно забытое старое. Более того, поиск кандидатов в технократические поводыри народа ведется украинцами перманентно всю новейшую историю нашей независимости. Просто само слово «технократия» (в буквальном переводе с греческого — «власть мастеров») вошло в наш широкий обиход сравнительно недавно.

Раньше для обозначения людей, имеющих специальные знания и успешный опыт руководящей работы вне политики, именовали по-другому: человек от науки, экономист-практик, знаток производства, мастер своего дела, из директорского корпуса, крепкий хозяйственник, наконец. И с таким ореолом начинали свою большую карьеру в политике практически все видные украинские деятели последней четверти века. А уже потом, собственно, становились ведущими политиками и обзаводились своими партийными проектами, преимущественно вождистского типа.

Родом из совка

Первым в современном понимании технократом в независимой Украине был Владимир Гринев — доктор технических наук из Харьковского политехнического института, где заведовал кафедрой теоретической и математической физики, переименованной впоследствии в кафедру прикладной математики. Во время перестройки он вошел в Демократическую платформу в КПСС, в 1990-м избрался в Верховную Раду первого созыва, где даже стал вице-спикером от оппозиционной «Народной Рады».

Верхом политической карьеры Гринева стало четвертое место на президентских выборах-1991, еще два года просуществовала в ВР его фракция «Новая Украина», но в следующий парламент он попасть уже не смог. Последнюю попытку вернуться в большую политику Гринев предпринял на парламентских выборах в 1998 г., возглавив блок «СЛОн — Социально-либеральное объединение», который получил мизерные 0,9% голосов. Видимо, сказалась основная ставка политической силы Гринева отнюдь не на технократию, а на банальную русофильскую риторику, ниша которой тогда была наглухо монополизирована коммунистами и ПСПУ Натальи Витренко.

Зато именно из фракции Гринева «Новая Украина» вышел технократический гуру всех 1990-х — бывший гендиректор крупнейшего производителя ракетно-космической техники «Южмаш» Леонид Кучма. Позиционируя себя в качестве «реформатора, знающего как», он достиг феноменального успеха, став сначала в 1992-м премьером, а спустя два года во главе созданного с Гриневым «Межрегионального блока реформ» победил на президентских выборах действующего главу государства Леонида Кравчука.

Кстати, в той гонке-1994 участвовал другой претендент на звание главного технократа страны — бывший завотделом Института экономики АН УССР Владимир Лановой, всего четыре месяца проработавший вице-премьером по экономике в правительстве предшественника Кучмы Витольда Фокина. Однако полученные Лановым в первом туре 8,5% голосов весьма технично перешли в кучмовскую копилку во втором туре выборов. В дальнейшем Лановой еще дважды избирался в парламент от «Нашей Украины», но больше никаких звезд с неба не хватал.

Тем временем Кучма, находясь на первом президентском сроке, действительно экспериментировал с технократией, особенно в подборе команды. Конечно, делал он это исходя из своих представлений, но и одновременно руководствовался актуальными народными чаяниями на этот счет. Сначала, в 1995-м, он взял к себе в премьеры «чекиста-технократа» Евгения Марчука, а через год — «колхозника-технократа» Павла Лазаренко. Но в обоих случаях эксперимент не удался: первый занялся «созданием собственного политического имиджа», а второй наиболее техничен был лишь в переводе коррупционных потоков на себя, причем полностью игнорируя карман гаранта.

В итоге Кучма, апробировав разные варианты, просто остановился на продвижении в премьерское кресло преданного исполнителя Валерия Пустовойтенко. И в принципе слава Богу, памятуя о том, чем закончились похожие совковые подходы у наших соседей — Россией уже 18 лет правит (с формальным перерывом на «Превед Медвед») «чекист-технократ» Владимир Путин, а Беларусью руководит вообще 24-й год кряду «колхозник-технократ» Александр Лукашенко.

Рождение суперзвезд

Как только украинский социум начал отходить от технократических аксакалов родом из советского прошлого, его тут же стали завораживать постсоветские аналоги. А именно те, кто уже за годы независимости Украины сумел сделать успешную карьеру в бизнесе или госуправлении, но в публичной политике был новичком и выглядел таким себе необстрелянным воробьем. Первой на данном небосклоне технократии взошла звезда «газовой принцессы» из корпорации «Единые энергетические системы» Юлии Тимошенко.

В 1997-м она сделала решительный шаг из бизнеса в политику, став нардепом и создав первое в стране теневое правительство на пару с верным соратником Александром Турчиновым. Чуть позже Тимошенко откровенно отобрала у очутившегося за решеткой в США Лазаренко его партию «Громада», проведя ее ребрендинг в «Батьківщину», а параллельно возглавила бюджетный комитет парламента, где был разработан первый Бюджетный кодекс. То есть вполне стильный старт по-

дающего надежды технократа.

Одновременно накапливали технократический имидж, каждый в своем амплуа, два Виктора — Ющенко в Нацбанке и Янукович на поприще губернаторства в большом и сложном регионе — на Донбассе. Первый позиционировался как лучший банкир страны, на руку чему играла в целом положительная история с введением национальной валюты — гривни, он же — феноменальный экономист в бухгалтерских нарукавниках. Второй представлялся в качестве строгого, грубоватого, но справедливого и крепкого даже не хозяйственника, а хозяина, при этом покровительствующего исключительно местному, а не иностранному бизнесу и внедряющего на своем Донбассе с виду прогрессивные модели по типу свободных экономических зон. А легендарный статус «проффесора» и «дважды несудимого» лишь дополнили Януковичу в дальнейшем суровый образ эдакого самородка-самоучки от технократии.

Всех троих в будущем политических суперзвезд вывел в «высшую лигу» как раз давний любитель технократического стиля Кучма в свой второй президентский срок. Причем в 1999-м он сделал Ющенко премьером, а Тимошенко — ключевым вице-премьером по ТЭК, тем самым создав звездную пару, которая шла дальше по жизни много лет, то ссорясь, то мирясь, то опять ругаясь. Когда же оба создали свои персональные проекты — «Нашу Украину» и БЮТ, и окончательно ушли в самостоятельное оппозиционное плавание, Кучма вытащил на всеукраинский уровень Януковича со всеми его экзотическими «донецкими технократами». Но они, вместо того чтобы «не гнать порожняк» в столице (то есть показать всем свой профессиональный класс), оказались провинциальными казнокрадами, лишь мультиплицировавшими свои запросы с регионального на национальный масштаб.

А вот кого из претендентов в технократы Кучма всегда игнорировал, так это еще одного Виктора — Пинзеника и его партию «Реформы и порядок». Видимо, накопились какие-то старые обиды, когда Пинзеник был вице-премьером в Кабмине Кучмы, а потом экономическим замом премьеров Масола, Марчука и Лазаренко и когда в 1998-м перспективный технократический проект ПРП тогдашний глава государства не пропустил в ВР исключительно волюнтаристским решением. Впрочем, серьезный кадровый потенциал партии Пинзеника даром не пропал, а был активно задействован в победе Ющенко над Януковичем в результате Майдана-2004. Да и по сей день былые кадры ПРП затребованы всюду — и в Блоке Петра Порошенко, и в «Батьківщині», и в «Народном фронте».

Симуляции и симулякры

В 2005-м, только усевшись в президентское кресло, Ющенко сразу же анонсировал набор на Банковую неких «выпускников Оксфорда и Кембриджа». Однако никакого призыва на госслужбу технократов не произошло, и все завершилось попеременным тасованием одной ющенковской колоды старых знакомых, где наиболее технократично выглядел на посту премьера Юрий Ехануров, не проявлявший политических амбиций.

Предвыборный 2009 г. открыл сразу две пародии на раннего Ющенко — Арсения Яценюка для запада и центра страны и Сергея Тигипко для востока и юга. Кстати, роднила их одновременная работа в Нацбанке в 2003-2004 гг., когда Тигипко был главой НБУ, а Яценюк — его первым замом.

Как оказалось позже, Яценюк был более прозорлив в политических ставках. Ведь Тигипко, перейдя в 2010-м на службу к Януковичу, сжег весь свой потенциал «третьей силы», а «универсальный солдат» Яценюк, уйдя на время в оппозицию, вернулся после победы Майдана-2014 во власть — в премьерский кабинет, причем заходил туда дважды.

При Януковиче на роль главного технократа страны претендовали двое — в 2012 г. перешедший с главы СБУ в первые вице-премьеры Валерий Хорошковский, а в 2013 г. — заменивший того в должности первого зама премьера Николая Азарова экс-глава НБУ Сергей Арбузов. Но и тот и другой были даже не пародиями на кого-то, а откровенными симулякрами.

Наконец, уже после Революции достоинства одноразово выстрелил формулой «Візьми і зроби» с «Самопоміччю» Андрей Садовый, пользуясь успешным реноме своего мэрства во Львове. В начале 2016-го пару месяцев походила в претендентах в премьеры технократического правительства Наталья Яресько, но после своей отставки с главы Минфина эта экспатка-американка улетела проводить реформы в Пуэрто-Рико.

И вот теперь в калифорнийском Стэнфорде грызет науку последний технократический претендент — рок-музыкант Святослав Вакарчук, которому даже астрологи предвещают стать доморощенным Макроном и возглавить мифических 200 технократов. Между прочим, первое высшее образование Вакарчук получил во Львовском университете у ректора-отца по специальности «Теоретическая физика». Так что Украина имеет шансы завершить символический цикл своей технократии — с физика Гринева начали, физиком Вакарчуком закончим.





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