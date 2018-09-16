Меры правительства по ускорению экономики сначала замедлят ее рост

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Центробанк пытается разглядеть перспективы экономики России

Максим Стулов / Ведомости

Рост экономики в следующем году имеет все шансы замедлиться, а в случае существенного падения цен на нефть и ужесточения антироссийских санкций – и вовсе «уйти в отрицательную область», предупреждает Центробанк в докладе о денежно-кредитной политике. Базовый сценарий регулятора – рост ВВП всего на 1,2–1,7% в 2019 г. (в июне ЦБ прогнозировал 1,5–2%). Это укладывается в потенциал экономического роста, успокаивает ЦБ. Правда, потенциал этот – годовой рост в пределах 2% – недостаточен для того, чтобы российская экономика хотя бы догоняла мировую (по прогнозу Всемирного банка, в 2019 и 2020 гг. прибавит 3 и 2,9%), не говоря уже об опережении, которого требует президент Владимир Путин.

Перспективы как российской экономики, так и мировой в ближайшие годы неопределенные, следует из доклада ЦБ. Правительство разрабатывает целый пакет национальных проектов, чтобы ускорить экономику и преодолеть ее структурные ограничения. В 2019–2021 гг. из бюджета планируется ежегодно выделять дополнительно 1,2–1,5 трлн руб. (около 1% ВВП) на финансирование проектов в сфере здравоохранения, науки и образования, демографии, развития несырьевого экспорта и инфраструктурных инвестиций.

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