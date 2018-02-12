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МЭРТ: Экономика Украины выходит из кризиса

Экономика Украины12 Фев 2018
МЭРТ: Экономика Украины выходит из кризиса
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Киев, 12 февраля — АиФ-Украина.

Украинская экономика выходит из кризиса, чему есть несколько доказательств – детенизация экономики, рост производства, расширение внутреннего и внешнего спроса, умеренный инфляционный процесс и улучшение ожиданий населения. Такую информацию сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Отмечается, что уровень теневой экономики снизился за 2017 год на 3%. Убыточность предприятий тоже упала на аналогичные 3%. Единственный показатель, которым следует обеспокоиться (по мнению МЭРТ) – нахождение в тени около 50% «затрат населения в розничном товарообороте» от всего объема ВВП.  

В ведомстве при этом отмечают, что полноценному росту мешают некоторые препятствия, а в частности: низкий уровень доверия к властям, внешние факторы, вносящие нестабильность, конфликт на Донбассе и ситуация с Крымом.

Напомним, ранее эксперты МВФ подсчитали, что теневая экономика Украины за всю историю страны составила 44,8% от ВВП.

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