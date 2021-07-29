Мэром Владивостока назначили бывшего вице-губернатора Приморского края

Дума Владивостока 29 июля утвердила на пост мэра исполняющего обязанности главы города Константина Шестакова, сообщает «Интерфакс». За его кандидатуру проголосовали все 30 присутствующих депутатов.

Оппонентом Шестакова была 27-летняя Екатерина Лысенкова, которая является главным специалистом аппарата Контрольно-счетной палаты Приморского края. Ее не поддержал ни один депутат — 21 человек проголосовал против, еще девять воздержались.

Шестаков заявил, что хочет уделить внимание дорогам и инфраструктуре. По его словам, на развитие дорожной сети Владивостока потребуется 4–5 млрд рублей в год.

Константин Шестаков занимал пост временно исполняющего обязанности главы Владивостока с 18 мая. Предыдущий мэр Олег Гуменюк, руководивший городом с 5 апреля 2019 года, покинул пост после критики со стороны вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и губернатора Приморья Олега Кожемяко.

Трутнев после поездки во Владивосток и осмотра города заявил, что Гуменюка нужно попросить об отставке. На главу города пожаловался и Кожемяко. Он отмечал, что администрация края выделяет значительные деньги на городские проекты, однако результата работы нет. Гуменюк 17 мая ушел с поста. По его словам, за два года, пока он занимал должность главы города, «было сделано немало».

Константин Шестаков родился в 1982 году. В 2004 году он окончил Дальневосточный федеральный университет по специальностям «Юриспруденция» и «Мировая экономика». В администрации Приморского края он работал с 2010 года. Шестаков занимал различные должности в сфере туризма. В 2014 году его назначили главой департамента туризма края.

В мае 2017 года Шестаков стал главой Координационного Совета по туризму в ДФО. Он также вошел в Президиум Координационного Совета по туризму при Минкульте РФ. В сентябре 2020 года Шестакова назначили временно исполняющим обязанности вице-губернатора Приморского края, а затем — заместителем председателя регионального правительства.





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