Мэром Варшавы избран кандидат от оппозиции

Выборы мэра Варшавы (в польской политической терминологии — президента) выиграла оппозиционная к ныне правящей в Польше власти коалиция. По последним данным, представитель «Гражданской платформы» и «Новочесны» Рафал Тшасковский набрал 54,1%, кандидат от правящей партии «Право и справедливость», бывший вице-министр юстиции Патрик Який — 39,9%.

Таким образом второго тура не будет, и Тшасковский становится президентом столицы Польши.

Рафалу Тшасковскому 46 лет. Он сын известного польского композитора Анджея Тшасковского. Избирался евродепутатом от Польши, в 2013—2014 годах возглавлял Министерство администрации и внедрения цифровых технологий Польши, в 2014—2015 годах работал госсекретарем в МИД Польши. Последняя должность Тшасковского — депутат Сейма Польши.

«Варшава, спасибо!» — написал в своем микроблоге Рафал Тшасковский, снабдив запись хэштегом #WarszawaDlaWszystkich («Варшава для всех»).



Распределение голосов в Польше при явке в 51,3%

В итоге «Гражданская платформа» победила в семи воеводствах, два из которых — Варминско-Мазурское и Западно-Поморское — граничат с российской Калининградской областью. «Право и справедливость» выиграла в девяти воеводствах — преимущественно на востоке республики.

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Стоит отметить победу «Гражданской платформы» в одном из крупнейших польских городов — Кракове. Там кандидат от оппозиции Яцек Майхровский набрал 43,7%, кандидат от правящей «Права и справедливости» Малгожата Вассерман — 33,6%. В Кракове состоится второй тур, как и в Гданьске, где действующий мэр Павел Адамович от «Гражданской платформы» набрал 36,7%, а Каспер Плажиньский от «Права и справедливости» — 32,3%.

В целом поляки отдали 32,3% кандидатам от «Права и справедливости» и 24,7% оппозиционной коалиции, куда входят «Гражданская платформа» и «Новочесна». Явка избирателей составила 51,3% — это выше, чем в 2014 году.

«Этот результат является хорошей предпосылкой для парламентских выборов», — заявил лидер «Права и справедливости» Ярослав Качиньский. EADaily напоминает, что выборы в Сейм Польши состоятся осенью 2019 года.





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