Меркель выступила за продление транзита газа через Украину после 2024 года — Экономика и бизнес

БЕРЛИН, 22 августа. /ТАСС/. Транзит газа через Украину должен быть продолжен после 2024 года, нужно обсуждать продление соглашения. Об этом заявила в воскресенье канцлер ФРГ Ангела Меркель в Киеве после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

По ее словам, этот процесс «должен начаться, по возможности, быстро». Берлин будет поддерживать этот процесс, сказала Меркель.

Она также отметила, что Германия «серьезно относится» к опасениям Украины по поводу «Северного потока — 2». По ее словам, «Северный поток — 2» не должен использоваться «как оружие», в противном случае ФРГ будет выступать за санкции.

«Мы дали понять, что в европейских рамках будем выступать за новые санкции, если укрепится подозрение, что трубопровод используется как оружие», — сказала канцлер.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что «Северный поток — 2» является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.