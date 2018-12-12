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Меркель выступила за продление санкций против России. Новости политики — Деловая столица

Политика 12 Дек 2018
Меркель выступила за продление санкций против России. Новости политики — Деловая столица
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Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за продление санкций против России в связи с агрессией в Украине

Заявление Меркель было опубликовано в официальном Твиттере партии ХДС, информирует «ДС».

«Мы будем выступать за продление санкций против России. Мы обеспокоены поведением России. Мы не приемлем (одностороннего) использования Азовского моря», — заявила Меркель.

Как сообщала «ДС», ранее Меркель призвала Путина освободить украинских моряков и разблокировать Керченский пролив.

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