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Меркель в начале ноября посетит Украину

Политика 28 Авг 2018
Меркель в начале ноября посетит Украину
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Президент Украины убежден, что визит канцлера ФРГ свидетельствует о развитии взаимовыгодного партнерства с Украиной.

Ангела Меркель / REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сказал во время выступления на XIII совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.

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«Этой осенью, в начале ноября, канцлер Германии Ангела Меркель осуществит визит в Украину», — подчеркнул президент.

«Это очень яркое свидетельство особого внимания наших немецких партнеров, Берлина, к развитию взаимовыгодного партнерства с Киевом», — заявил Порошенко.

Ранее УНИАН сообщал, что канцлер Федеративной республики Германия Ангела Меркель и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обсудили ситуацию в Украине.

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