Меркель пригласила нового украинского премьера посетить Берлин — Новости политики

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Канцлер ФРГ стала первым мировым лидером, которая лично поздравила Шмыгаля с избранием на пост премьера Украины.
Ангела Меркель / REUTERS
Канцлер Германии Ангела Меркель пригласила премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля осуществить визит в Берлин.
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Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в микроблоге Twitter.
«Приятно, что именно канцлер Германии Ангела Меркель в числе первых мировых лидеров поздравила премьер-министра Дениса Шмыгаля с избранием и пригласила с официальным визитом в Берлин!», — написал дипломат.
Также он процитировал Меркель: «Немецкое правительство будет и впредь поддерживать Вас и Ваше правительство!».
Как сообщал УНИАН, 4 марта Верховная Рада назначила премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля.
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