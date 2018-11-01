Меркель объяснила, почему решила уйти из политики

Ангела Меркель (фото — president.gov.ua)

Канцлер ФРГ сказала, что хочет дать возможность другим проявить себя

Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила свой отказ возглавлять партию Христианско-демократический союз (ХДС), лидером которой она была 18 лет, желанием дать возможность другим людям взять на себя ответственность. Об этом Меркель сказала 1 ноября во время общения со студентами в Киеве, передает Европейская правда.

«Я 18 лет возглавляю христианских демократов. Пора сказать: пусть другие возьмут на себя ответственность», — сказала Меркель.

Она отметила, что у ее партии по-прежнему больше всех приверженцев в стране, однако результаты минувшим выбров были «не такими хорошими, которые бы мы хотели».

Среди причин снижения популярности политсилы Меркель назвала споры по вопросам по миграционной политики в блоке ХДС/ХСС.

«Я 13 лет на посту федерального канцлера, поэтому я сказала, что буду оставаться на должности до конца срока, но потом не буду канцлером. Я сделала это заявление, чтобы дать возможность новым лицам подготовить партию к следующим выборам», — пояснила канцлер ФРГ.

29 октября Меркель заявила, что уйдет с должности главы партии Христианско-демократический союз. Она намерена оставаться главой правительства до следующих выборов в 2021 году, а затем планирует оставить политику.

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