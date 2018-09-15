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Меркель и Путин говорили об Сенцове

Политика 15 Сен 2018
Меркель и Путин говорили об Сенцове
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Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ангела Меркель и Владимир Путин / фото REUTERS

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент РФ и канцлер Германии обсудили ситуацию в отношении осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом Лавров заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом 14 сентября, сообщает ТАСС.

По его словам, вопрос Сенцова «касается сугубо гуманитарной сферы».

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«Есть законодательные процедуры в РФ, которые в данном случае можно применить …. Все те, кто беспокоится о его судьбе, об этом проинформированы», — сообщил Лавров.

Он добавил, что РФ «неоднократно публично информировала общественность, в том числе о состоянии здоровья Сенцова, он находится под постоянным контролем врачей».

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