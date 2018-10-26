Меркель 1 ноября посетит Украину

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Порошенко и Меркель обсудят ситуацию на востоке Украины.

Ангела Меркель / фото REUTERS

Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель 1 ноября осуществит визит в Украину.

Об этом говорится в сообщении на сайте немецкого правительства.

«Канцлер Ангела Меркель посетит Киев 1 ноября 2018 года», — говорится в сообщении.

Канцлера будет встречать президент Украины Петр Порошенко с военными почестями.

«Совместна встреча будет сосредоточена на двусторонних отношениях между Германией и Украиной. Другими важными темами будет конфликт на востоке Украины и выполнение Минских соглашений», — сказано в сообщении.

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Также Меркель встретится с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Они будут обсуждать двусторонние, экономические и международные вопросы.

Кроме того, она проведет встречи с председателями парламентских фракций и студентами.

Как сообщал УНИАН, Порошенко в конце августа заявлял, что Меркель в начале ноября осуществит визит в Украину.

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко сообщала, что украинская сторона во время визита Меркель поставит вопрос ужесточения санкций против России из-за блокирования освобождения украинских пленников.

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