Меркель 1 ноября посетит Украину

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Порошенко и Меркель обсудят ситуацию на востоке Украины.
Ангела Меркель / фото REUTERS
Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель 1 ноября осуществит визит в Украину.
Об этом говорится в сообщении на сайте немецкого правительства.
«Канцлер Ангела Меркель посетит Киев 1 ноября 2018 года», — говорится в сообщении.
Канцлера будет встречать президент Украины Петр Порошенко с военными почестями.
«Совместна встреча будет сосредоточена на двусторонних отношениях между Германией и Украиной. Другими важными темами будет конфликт на востоке Украины и выполнение Минских соглашений», — сказано в сообщении.
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Также Меркель встретится с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Они будут обсуждать двусторонние, экономические и международные вопросы.
Кроме того, она проведет встречи с председателями парламентских фракций и студентами.
Как сообщал УНИАН, Порошенко в конце августа заявлял, что Меркель в начале ноября осуществит визит в Украину.
Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко сообщала, что украинская сторона во время визита Меркель поставит вопрос ужесточения санкций против России из-за блокирования освобождения украинских пленников.
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