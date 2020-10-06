Мэр назначил нового руководителя главного управления культуры Красноярска

6 октября 14:06
С 5 октября на должность руководителя главного управления культуры Красноярска официально назначена Любовь Сахарова. Соответствующее распоряжение подписал мэр Сергей Еремин.
С конца августа Сахарова была исполняющим обязанности руководителя главного управления культуры администрации города Красноярска.
Любовь Александровна Сахарова родилась в республике Казахстан 22 августа 1983 года. Окончила Российскую международную академию туризма по специальности «Менеджмент организации» и Кемеровский государственный университет культуры и искусств по специальности «Режиссура театрализованных представлений и праздников».
Свою трудовую деятельность она начала в одной из красноярских школ как учитель хора. Затем работала в городских Дворцах культуры, на телеканале «ТВК» и в Красноярской краевой филармонии. С 2010 года занималась режиссурой и постановкой крупных краевых и городских культурных событий, а в 2012 году заняла пост режиссера в краевом Доме работников просвещения. Имеет награды главы города, губернатора Красноярского края и министра культуры Российской Федерации. В 2020 году Сахарова получила орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Напомним, предыдущий руководитель управления культуры Сергей Костюков ушел с поста по собственному желанию.
Мэр КрасноярскаЭкс-глава управления культуры Красноярска
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