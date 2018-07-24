Мэр Ирпеня объявил об отставке

Карплюк планирует сложить полномочия 2 августа.

Мэр Ирпеня Владимир Карплюк заявил, что уходит в отставку / Hubs.ua

Мэр города Ирпень Киевской области Владимир Карплюк заявил, что принял решение уйти в отставку.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Я, Владимир Карплюк, принял решение 2 августа 2018 года сложить полномочия Ирпенского городского головы», — написал Карплюк.

Он отметил, что в дальнейшем планирует выдвинуть свою кандидатуру в Верховную Раду.

«Своей главной задачей сейчас я вижу поддержку нашего региона на общегосударственном уровне. Моя следующая цель – участие в парламентской кампании за выдвижение своей кандидатуры в Верховную раду по округу, в который входит Ирпень и Приирпенье», — написал мэр Ирпеня.

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Как сообщал УНИАН, на Карплюка открыто 16 уголовных производств. Прокуратура обвиняет ирпенского городского главу в том, что он создал преступную организацию.

Мэра Ирпеня и его заместителей также обвиняют в злоупотреблении служебным положением, а также присвоении, растрате имущества, по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенного в составе преступной организации), ст. 28, ст. 205 (фиктивное предпринимательство, совершенное в составе преступной организации), ст. 28, ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов совершенное в составе преступной организации), ст. 28, ст. 366 (служебный подлог, совершенное в составе преступной организации) УК Украины.

По данным прокуратуры, преступная организация совершила тяжкие и особо тяжкие преступления с целью хищения бюджетных средств и земель на территории города Ирпеня, что составляет десятки миллионов гривен убытков. Подозрения получили также двое членов команды Владимира Карплюка.

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