Мэр Душанбе отмечает свое 32-летие. На рабочем месте

09:37, 19 декабряАвтор: Asia-Plus

Мэр Душанбе Рустам Эмомали сегодня, 19 декабря, отмечает свой 32-й день рождения. Свой праздник столичный градоначальник проведет на рабочем месте, сообщили «Азия-Плюс» в столичной администрации.

В среду Рустам Эмомали посетил ООО «Шири Нуробод» в районе Рудаки, которое занимается выращиванием скота для мяса. Продукция аграриев данного предприятия в основном поставляется на рынки города Душанбе, сообщает пресс-служба мэрии.

Рустам Эмомали попросил аграриев наращивать производство молока и мяса, поставляемых на рынки столицы, и при этом пообещал им всяческую поддержку городских властей.

фото пресс-службы президента РТ

В свою очередь, мэр поручил руководителям столичных рынков создать все условия для продавцов мяса и молока из пригородных районов.

Аграрии проинформировали мэра о том, что в ближайшее время к ним из Казахстана поставят свыше 5 тыс. голов скота для мяса, сообщает пресс-служба.

ДОСЬЕ «АП»:

фото пресс-службы президента РТ

Рустам Эмомали — старший сын президента Таджикистана — родился 19 декабря 1987 года в поcёлке городского типа Дангара Кулябской области Таджикской ССР.

В 2008 году окончил Таджикский национальный университет по специальности «Мировая экономика», в 2011 году — Академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «государственное и муниципальное управление», в 2014 году — Академию Министерства внутренних дел Республики Таджикистан по специальности «правовед».

В 2006—2009 гг. работал в качестве главного специалиста отдела сотрудничества с Всемирной торговой организацией Министерства экономического развития и торговли РТ.

С апреля 2009 года работал в качестве исполняющего обязанности начальника Управления поддержки предпринимательства в Государственном комитете по инвестициям и управлению государственным имуществом РТ и в июне 2009 года назначен начальником данного управления.

В 2011—2012 гг. работал в должности начальника Управления организации борьбы с таможенными правонарушениями Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан.

С 2012 по 2013 годы работал в качестве заместителя начальника Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан.

В 2013—2015 гг. являлся начальником Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан.

Указом президента Таджикистана от 16 марта 2015 года назначен Директором Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией, а 4 апреля 2017 года — председателем города Душанбе.

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